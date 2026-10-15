Die internationale Auszeichnung, die das Unternehmen bereits 2018, 2020 und 2021 erhielt, würdigt Banyans Ansatz, Governance mit den Fähigkeiten und dem Selbstvertrauen zu verbinden, die Familien für eine langfristig erfolgreiche Eigentümerrolle benötigen

BanyanGlobal Family Business Advisors ("Banyan") wurde bei der 21.jährlichen Verleihung der STEP Private Client Awards als "Family Business Advisory Practice of the Year" ("Familienunternehmensberatung des Jahres") ausgezeichnet, einer der angesehensten internationalen Auszeichnungen in der Privatkundenberatung. Für Banyan ist es nach den Erfolgen in den Jahren 2018, 2020 und 2021 bereits der vierte Sieg in dieser Kategorie.

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Kelly Greig, STEP Board Member and Dennis Jaffe, BanyanGlobal Family Business Advisors at the awards ceremony. BanyanGlobal won the Family Business Advisory Practice of the Year at the 21st Annual STEP Private Client Awards.

Die unabhängige Jury hob den Ansatz von Banyan besonders hervor:

"BanyanGlobal Family Business Advisors hat die Beratung von Familienunternehmen neu definiert, indem das Unternehmen Governance mit der gezielten Entwicklung der Fähigkeiten und des Selbstvertrauens verbindet, die Familien für eine langfristig erfolgreiche Eigentümerrolle benötigen. Der innovative Ansatz sowie die langjährigen Kundenbeziehungen trugen dazu bei, dass Banyan unter den Einreichungen besonders hervorstach."

Stephan Roche, geschäftsführender Partner bei Banyan, erklärte, die Anerkennung spiegele wider, was Familien an der Zusammenarbeit mit dem Unternehmen am meisten schätzen:

"Wir fühlen uns geehrt, dass STEP die Arbeit anerkennt, die unser Team gemeinsam mit Kunden auf der ganzen Welt leistet. Die Jury hat genau erfasst, was Familien an der Zusammenarbeit mit Banyan am meisten schätzen: Wir helfen ihnen, die nötigen Fähigkeiten zu entwickeln und das erforderliche Selbstvertrauen zu gewinnen, um über Generationen hinweg erfolgreich zu sein. Der Gewinn dieser Auszeichnung bestätigt unseren einzigartigen Ansatz, unser talentiertes Team sowie unsere außergewöhnlichen Kunden."

Die STEP Private Client Awards, die mittlerweile zum 21. Mal stattfinden, gelten weltweit als Maßstab für herausragende Leistungen in der Privatkundenberatung. Verliehen werden sie von STEP, dem internationalen Berufsverband für Fachleute aus den Bereichen Trusts und Nachlassplanung mit mehr als 21.000 Mitgliedern in rund 100 Ländern. Ein internationales Gremium aus erfahrenen Fachleuten bewertet Einreichungen von Unternehmen aus aller Welt und nimmt in jeder Kategorie eine kleine Zahl von Finalisten in die engere Auswahl. Mit einem vierten Sieg in dieser Kategorie zählt Banyan zu den Familienunternehmensberatungen, die in der internationalen Fachwelt der Privatkundenberatung besonders regelmäßig Anerkennung finden.

Seit der Gründung im Jahr 2012 hat Banyan mehr als 280 Eigentümerfamilien in 24 Ländern beraten. Die Kunden reichen von Gründern der ersten Generation bis hin zu Unternehmen in der 21. Generation. Banyan arbeitet ausschließlich mit der gesamten Eigentümergruppe und unterstützt Familien dabei, Eigentümerstrukturen, Governance sowie Entscheidungsprozesse zu stärken, die ein Familienunternehmen über Generationen hinweg zusammenhalten.

Dennis Jaffe, leitender Forschungsmitarbeiter bei Banyan, nahm die Auszeichnung bei der Verleihung in London im Namen des Unternehmens entgegen.

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