Aktie im Fokus: Scout24 | Kursentwicklung und Chartanalyse

KI-Agenten könnten mittelfristig Einfluss auf das Kleinanzeigen-Geschäft nehmen - so zumindest die Einschätzung führender US-Banken. Fundamental zeigt sich das Unternehmen dennoch stark: Im 1. Halbjahr wuchs die Scout24-Gruppe sowohl beim Umsatz als auch beim EBITDA zweistellig. Wie schlägt sich die Scout24 Aktie aktuell im Chartcheck?

- Scout24 WKN: A12DM8 - ISIN: DE000A12DM80 - Kürzel: G24

?? Aktien News: 3 Key Takeaways

Starke Fundamentaldaten vs. KI-Sorgen: Trotz Befürchtungen von US-Banken bezüglich KI-Konkurrenz (z. B. Meta Muse) wuchs Scout24 im 1. Halbjahr 2026 zweistellig bei Umsatz (+17,0 - und EBITDA (+14,6 %).

Attraktive Bewertung: Mit einer organischen EBITDA-Marge von 63,0 - einer Eigenkapitalquote von über 70 - und einem 2026er-KGV von ~19,7 gilt die Scout24 Aktie fundamental als stark unterbewertet.

Chartbild leicht bullisch: Über der Unterstützungszone aus SMA50 und SMA200 bleibt das Potenzial bis zum Jahreshoch bei 81,50 EUR und längerfristig bis zum GAP-Schluss bei 98,10 EUR intakt.

Fundamentaldaten der Scout24 Aktie im Überblick

Kennzahl Wert Aktueller Preis: 76,55 EUR Marktkapitalisierung: 5,22 Mrd. EUR Umsatz 2025: 649,56 Mio. EUR Eigenkapitalquote (2025): 70,14 % KGV 2026 (geschätzt)*: 19,67 4-Wochen-Performance: + 3,17 % Bewertung: stark unterbewertet Dividendenrendite 2026*: 2,32 % Branche: Internetdienstleistungen

*Prognose - Schätzung

Parkettgeflüster: Bedrohen KI-Agenten das Kleinanzeigen-Geschäft?

Der internationale Kleinanzeigen-Sektor könnte durch den Vormarsch von KI-Agenten zunehmend unter Druck geraten. Diese Befürchtung äußerten Analysten zweier großer US-Investmentbanken. Nachdem Meta mit seiner KI-Plattform Muse deutliche Erfolge bei Verbrauchern vermeldete und die Lösung mit einer Vielzahl von Partnern vernetzt, wächst die Skepsis am Markt.

Auch JPMorgan hält vor dem Hintergrund der Muse-Erfolge an seiner vorsichtigen Einschätzung für die Branche fest. Die Experten gehen davon aus, dass erhebliche Investitionen erforderlich sein werden, um mit der technologischen Entwicklung Schritt zu halten.

Operatives Wachstum der Scout24-Gruppe in H1 2026

Ungeachtet der Marktbedenken verzeichnete die Scout24-Gruppe im ersten Halbjahr 2026 ein solides Umsatzwachstum von 17,0 - auf 372,2 Mio. EUR (H1 2025: 318,2 Mio. EUR). Wesentliche Treiber waren:

Das anhaltend dynamische Wachstum im Subscription-Geschäft mit gewerblichen Kunden.

Zusätzliche Beiträge aus den Plus-Abonnements und dem Pay-per-Ad-Geschäft im Private-Segment.

Die planmäßige Integration des Spaniengeschäfts (Beitrag seit März 2026).

Das EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit stieg im ersten Halbjahr 2026 um 14,6 - auf 223,9 Mio. EUR. Die berichtete EBITDA-Marge lag mit 60,1 - leicht unter dem Vorjahreswert (-1,3 Prozentpunkte). Organisch entwickelte sich das EBITDA jedoch überproportional zum Umsatz, wodurch die organische EBITDA-Marge auf hervorragende 63,0 % (+1,6 Prozentpunkte) kletterte.

KI als Chance: Scout24 investiert aktiv in eigene KI-Anwendungen. Ziel ist es, die Nutzerinteraktion und Produktnutzung weiter zu steigern, was zu zusätzlichen Monetarisierungschancen im Private- und Professional-Segment führen kann....

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