Die wachsenden Sorgen über die immensen Finanzierungskosten im KI-Sektor haben nun auch die Aktie des niederländischen Neocloud-Pioniers Nebius auf Talfahrt geschickt. Seit Anfang Oktober büßte der NASDAQ-Wert fast ein Drittel seines Kurses ein - allein am Mittwoch krachte das Papier um über 10 % nach unten. Damit stellt sich die fundamentale Frage: Bietet dieser heftige Rücksetzer eine attraktive Einstiegschance oder sollten Anleger vorerst an der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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