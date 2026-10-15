Mainz (ots) -
Woche 46/26
Di., 10.11.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
20.15 Trumps Kriegskabinett (HD/UT)
Machtkampf im Inner Circle
Film von Bernd Reufels, Michael Kirk und Mike Wiser
Deutschland 2026
Im Streaming: 10. November 2026, 06.00 Uhr bis 10. November 2031
Woche 48/26
Sa., 21.11.
Bitte geänderten Programmablauf ab 0.55 Uhr beachten:
0.55 heute-show (VPS 1.00)
1.25 50 Jahre Roland Kaiser - Ein Leben für die Musik (VPS 1.30)
3.20 Cash Truck (VPS 3.25)
5.10- Bares für Rares - Lieblingsstücke (VPS 5.15)
5.50
("heute Xpress" um 0.55 Uhr entfällt.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6372051
Woche 46/26
Di., 10.11.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
20.15 Trumps Kriegskabinett (HD/UT)
Machtkampf im Inner Circle
Film von Bernd Reufels, Michael Kirk und Mike Wiser
Deutschland 2026
Im Streaming: 10. November 2026, 06.00 Uhr bis 10. November 2031
Woche 48/26
Sa., 21.11.
Bitte geänderten Programmablauf ab 0.55 Uhr beachten:
0.55 heute-show (VPS 1.00)
1.25 50 Jahre Roland Kaiser - Ein Leben für die Musik (VPS 1.30)
3.20 Cash Truck (VPS 3.25)
5.10- Bares für Rares - Lieblingsstücke (VPS 5.15)
5.50
("heute Xpress" um 0.55 Uhr entfällt.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6372051
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