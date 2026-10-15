Nach einem internen Zeitplan des Bundeswirtschaftsministeriums sollten die Entwürfe zum EEG 2027 und Netzpaket eigentlich noch diese Woche in zweiter und dritter Lesung vom Bundestag verabschiedet sowie anschließend vom Bundesrat beraten werden. Dies hatte Christina Falken-Großer, Geschäftsführerin des Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) im Anschluss an eine Sachverständigen-Anhörung vorige Woche im zuständigen Wirtschaftsausschuss bestätigt. Doch schon zu diesem Zeitpunkt schien unklar, ob es wirklich dazu kommt. Zu groß und zu weitreichend erschienen die vorgebrachten Kritikpunkte an den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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