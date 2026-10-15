Bern - Die SRG baut in ihrer Verwaltung sowie in den zentralen Technologie- und Produktionsbereichen 202 Vollzeitstellen ab. Dieser Abbau ist Teil der bereits angekündigten Sparmassnahmen, mit denen die SRG insgesamt 80 Millionen Franken pro Jahr einsparen will. Die nun konkretisierten Massnahmen bringen jährliche Einsparungen von 41,4 Millionen Franken, wie das Medienunternehmen am Donnerstag mitteilte. Den grössten Teil des Stellenabbaus trägt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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