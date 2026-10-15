Bern - Die Ruag und der US-Flugzeugbauer Lockheed Martin haben ihre Zusammenarbeit im Projekt Rigi vertraglich definiert. Emmen im Kanton Luzern werde damit zu einem von weltweit nur vier Standorten für die Endmontage und das Testing von F-35-Kampfjets, teilte die Ruag am Donnerstag mit. Dies bilde den Kern der nun vertraglich definierten Zusammenarbeit zwischen der Ruag und Lockheed Martin, teilte das bundeseigene Rüstungsunternehmen am Donnerstag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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