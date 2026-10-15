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Good Brands AG: Portfolio under Management wächst auf 139 Mio. Euro LTM-Umsatz - Fokus auf wachstumsstarke Beteiligungen geschärft



15.10.2026 / 16:50 CET/CEST

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Die Good Brands AG richtet ihr Portfolio konsequent auf wachstumsstarke und profitable Konsumgütermarken aus. Die heute bekanntgegebene Bereinigung in Höhe von 3,0 Mio. EUR betrifft zu 89% Altbeteiligungen, in die die Gesellschaft vor 2018 investiert hat. Die Abschreibungen fließen nicht als Geld ab, die Liquidität der Gesellschaft bleibt davon unberührt. Portfolio-Kennzahlen zum 30. Juni 2026 (Portfolio under Management) Ausgewiesen sind jeweils die summierten Werte der letzten zwölf Monate (LTM): -Umsatz: 139,2 Mio. Euro. Im Vorhalbjahr waren es 105,4 Mio. Euro (+32 %), vor einem Jahr 73,4 Mio. Euro. -EBIT: 10,1 Mio. Euro, nach 9,5 Mio. Euro im Vorhalbjahr (+6 %). -Marketing (Ad Spend): 59,4 Mio. Euro als Treiber für weiteres Wachstum. -Größe des Portfolios: 21 betreute Unternehmen. Neue Beteiligungen und realisierter Exit Im ersten Halbjahr 2026 hat die Good Brands AG in die D2C-Marke Natunora (T&L E-Commerce GmbH) und in die Naturkosmetikmarke mellow NOIR (Truly Natural Cosmetics GmbH) investiert. Ein weiteres Unternehmen kam innerhalb des Berichtszeitraums neu in das Portfolio mit erfolgsabhängiger Vergütung und ein zusätzliches seit dem 30. Juni 2026. Aus dem Portfolio mit erfolgsabhängiger Vergütung wurde außerdem ein Exit realisiert. Die Good Brands AG hat dafür eine Vergütung von rund 1,1 Mio. Euro erhalten. Je nach Geschäftsentwicklung sind in den nächsten drei Jahren bis zu 0,3 Mio. Euro an weiteren Erträgen möglich (Ad-hoc-Mitteilung vom 19. Juni 2026). Für weitere Beteiligungen prüft die Gesellschaft derzeit Exit-Optionen. Net Asset Value Der NAV stieg zum 30. Juni 2026 auf 16,9 Mio. Euro (31.12.2025: 13,0 Mio. Euro). Die Portfoliobereinigungen wurden dabei ebenso wie die Neuzugänge wertmäßig berücksichtigt. Dieser wird im Rahmen des regelmäßigen Halbjahresbericht des Vorstandes für die Aktionäre veröffentlicht. Für die Erläuterung der Berechnung verweist der Vorstand auf diesen Bericht. "Mit der Bereinigung korrigieren wir den Bilanzansatz von Beteiligungen aus früheren Investitionsphasen, die sich nicht wie erwartet entwickelt haben. Gleichzeitig zeigt das Portfolio unter unserer Betreuung eine starke Dynamik: Das Umsatzwachstum innerhalb eines Jahres ist beeindruckend, und mit dem realisierten Exit haben wir unser Geschäftsmodell erneut bestätigt. Unseren Fokus legen wir weiter darauf, gemeinsam mit hervorragenden Gründern Marken mit belastbaren Unit Economics und klarem Weg zur Profitabilität aufzubauen", sagt Henrik Sabban, Vorstand der Good Brands AG. Über die Good Brands AG Die Good Brands AG mit Sitz in Mannheim investiert seit 2016 in Startups der Pre-Seed- und Seed-Phase im DACH-Raum, vor allem in E-Commerce- und D2C-Marken. Sie versteht sich als operativer Partner auf Augenhöhe und unterstützt ihre Beteiligungen bei Organisation, Finance und Reporting, Marketing sowie bei der Vorbereitung von Exits. Neben eigenen Investments betreut sie die Beteiligungen von Co-Investoren gegen eine fixe und eine erfolgsabhängige Vergütung. Kontakt: kontakt@goodbrands-ag.com



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