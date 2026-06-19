EQS-Ad-hoc: Good Brands AG / Schlagwort(e): Erhebliche außerordentliche Erträge/Sonstiges
Neben dem Management der eigenen Portfoliogesellschaften betreut die Good Brands auch strategische Partner im Bereich Portfoliomanagement und EXIT-Vorbereitungen. Hierzu sehen die Verträge neben monatlichen fixen Vergütungen auch erfolgsabhängige Vergütungen vor. Eine von der Good Brands begleitete Transaktion wurde heute erfolgreich abgeschlossen und die Good Brands erhält hieraus eine Vergütung in Höhe von rund 1.100 TEUR, die in den nächsten 14 Tagen vereinnahmt wird. Je nach Geschäftsentwicklung des Veräußerungsobjektes sind weitere Erträge von insgesamt bis zu 300 TEUR in den nächsten drei Jahre möglich.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Good Brands AG
|Turleystraße 8
|68167 Mannheim
|Deutschland
|Telefon:
|0151 - 17485936
|E-Mail:
|langner@goodbrands-ag.com
|Internet:
|www.goodbrands-ag.com
|ISIN:
|DE000A2AA5A0
|WKN:
|A2AA5A
|Börsen:
|Freiverkehr in Hamburg
|EQS News ID:
|2350116
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
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