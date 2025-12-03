

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



03.12.2025 / 18:17 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Henrik Nachname(n): Sabban

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Good Brands AG

b) LEI

8945004V2BO4V3PUGH28

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI ISIN: DE000A2AA5A0

b) Art des Geschäfts

Henrik Sabban wurde am heutigen Tage, den 03.12.2025, zum Vorstand der Good Brands AG berufen. Zur langfristigen Bindung an die Good Brands AG wurde ein Aktienoptionsprogramm mit Herrn Sabban vereinbart. Das Programm bezieht sich auf 5,0% der Aktien der Good Brands AG bzw. 47.566 Aktien der Good Brands AG. Die dafür notwendigen Aktien werden vollumfänglich durch die Gründungsaktionäre Langner Asset Management GmbH und Matthias Storch Ventures GmbH zur Verfügung gestellt. Eine Kapitalerhöhung für die Umsetzung des Aktienoptionsprogramm erfolgt nicht. Als Ausübungspreis wurde der heutige Aktienkurs von 13,00 EUR pro Aktie vereinbart. Das Optionsrecht ist an die Tätigkeit als Vorstand gekoppelt. Die Berechtigung zur Ausübung der Option erfolgt in mehreren Schritten. Rund ein Drittel der Option (15.698 Aktien) kann ab dem 31.12.2026, ein weiteres Drittel (15.698 Aktien) kann ab dem 31.12.2027 und ein weiteres Drittel (16.170 Aktien) kann ab dem 31.12.2028 ausgeübt werden. Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts

03.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes





