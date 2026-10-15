Bonn (ots) -Deutschland bereitet sich gemeinsam mit Japan und weiteren internationalen Partnern - USA, Neuseeland, Philippinen, Niederlande - auf die sanitätsdienstlichen Herausforderungen möglicher Krisen und Konflikte vor.Bei der Übung "Keen Sword" vom 19. bis 29. Oktober 2026 werden Verfahren, Fähigkeiten und die Zusammenarbeit der beteiligten Sanitätsdienste unter realitätsnahen Bedingungen trainiert. Dabei geht es nicht allein um medizinische Behandlungsverfahren. Entscheidend ist das gesamte Zusammenspiel: von der Verwundetenversorgung und Evakuierung über Führungs- und Kommunikationsstrukturen bis zur Koordination zwischen den beteiligten Nationen.Der Schulterschluss mit Japan unterstreicht dabei die Bedeutung belastbarer Partnerschaften über Europa hinaus. Unterschiedliche nationale Verfahren und Erfahrungen werden im gemeinsamen Training zusammengebracht - mit dem Ziel, im entscheidenden Moment füreinander handlungsfähig zu sein.Für das Unterstützungskommando ist die Übung deshalb mehr als eine Momentaufnahme: Sie ist Teil einer langfristigen Vorbereitung auf Landes- und Bündnisverteidigung. Fähigkeiten müssen aufgebaut, Strukturen erprobt und Zusammenarbeit eingeübt werden, bevor eine Krise eintritt."Wir können nicht erst anfangen, uns auf den Ernstfall vorzubereiten, wenn der Ernstfall bereits da ist", so Generaloberstabsarzt Dr. Ralf Hoffmann. "Unsere Verantwortung ist es, heute die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Deutschland morgen handlungsfähig ist - und dass unsere Partner wissen: Auf uns ist Verlass."Pressekontakt:Unterstützungskommando der BundeswehrPresse- und InformationszentrumTelefon: +49 (228) 5504 -1112Nach Dienst: +49 (151) 14856030UstgKdoBwPIZ@Bundeswehr.orgOriginal-Content von: Unterstützungsbereich der Bundeswehr - Presse- und Informationszentrum, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176538/6372073