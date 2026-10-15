Zürich - Der Bund hat Bezüge aus den Pflichtlagern für Flugpetrol bewilligt. Wegen logistischer Probleme auf dem Rhein und im Schienengüterverkehr droht am Flughafen Zürich sonst eine Unterversorgung. Aufgrund von Ausfällen und erheblichen Verspätungen im internationalen Schienengüterverkehr ist die Versorgungssituation am Flughafen Zürich angespannt. Ohne Gegenmassnahmen droht dem grössten Schweizer Flughafen ein Engpass beim Flugpetrol, wie das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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