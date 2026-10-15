Also: Ein bisschen weiter aus dem Fenster hätte sich mwb fairtrade-Finanzvorstand Carsten Bokelmann bei seiner Präsentation auf der m:access-Konferenz Mitte Oktober in München schon gern lehnen können. Immerhin hat die Wertpapierhandelsbank im ersten Halbjahr 2026 mit einem Ergebnis vor Steuern von 10,54 Mio. Euro (Vorjahr: 7,60 Mio. Euro) klotzig verdient und die Börsen halten sich seitdem vergleichsweise wacker. Jedenfalls erscheint uns der offizielle Ausblick, wonach für das Gesamtjahr erneut mit einem positiven Ergebnis zu rechnen ist, dann doch reichlich tiefgestapelt. Aber Carsten Bokelmann bleibt dabei: "Eine belastbare Prognose für das Gesamtjahr 2026 ist schwierig zum gegenwärtigen Zeitpunkt." ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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