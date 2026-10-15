Die HBC-Gruppe verschmilzt fünf Hamburger Maklerhäuser auf die Robert Schüler Versicherungsmakler GmbH. Zukünftig firmiert das Unternehmen dann einheitlich unter einem neuen Namen. Die Hanseatic Broking Center GmbH (HBC) will ihre Hamburger Makleraktivitäten am Standort Herrengraben 5 organisatorisch und gesellschaftsrechtlich bündeln. Dies hat das Unternehmen nun mitgeteilt. Im Rahmen der Zusammenführung gehen die ScanBrokers Versicherungsmakler GmbH, die Total Consulting Versicherungsmakler GmbH, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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