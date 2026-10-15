Baden-Baden (ots) -Die schlechtesten Bücher aller Zeiten oder die heimliche Liebesgeschichte einer ganzen Generation? SWR Kultur Literaturredakteurin Nina Wolf reist im Podcast "Twilight forever" zurück ins eigene Teenie-Ich. Warum hat die Vampir-Liebesgeschichte so viele junge Leser:innen verzaubert und wurde gleichzeitig so gehasst? Und warum kann man bis heute nicht aufhören, über sie zu reden? Alle fünf Folgen sind ab 15. Oktober 2026 in ARD Sounds (https://www.ardsounds.de/sendung/twilight-forever/urn:ard:show:365fdfb5a3299aab/) zu hören.Die Faszination rund um "Twilight""Die schlechtesten Bücher aller Zeiten": Ausgerechnet die vier "Twilight"-Romane von Stephenie Meyer führen dieses Ranking auf der Leseplattform Goodreads an. Gleichzeitig wurden über 160 Millionen Exemplare verkauft und Social Media ist voll mit "Twilight"-Content. Bei einer Reise ins Jahr 2006 findet sich Host Nina Wolf zwischen ICQ-Sound, Emo-Songs und Vampir-Schwarm wieder - und fragt: Was war damals so faszinierend an der Buchreihe über die Liebe zwischen einer 17-jährigen Highschool-Schülerin und dem sexy Vampir? Und warum bieten Bella und Edward auch 20 Jahre nach Erscheinen so viel Gesprächsstoff?Mehr als "Mädchenkram"Der Podcast erzählt, wie aus einem Traum eine Saga wurde, warum Stephenie Meyers Vampire mehr mit Longevity-Gurus, Mormonen und Klassenfantasien zu tun haben als mit Blutsaugern in Särgen - und wie aus "Mädchenkram" ein Genre entstand, das New Adult und BookTok geprägt hat. Ein persönlicher Blick auf Fanfiction, Feminismus, kulturelle Aneignung und Leselust, auf Scham und Sehnsucht und mit der Erkenntnis: Lieben und Hinterfragen schließen sich nicht aus."Twilight forever" in ARD SoundsDer fünfteilige Podcast von SWR Kultur ist ab 15. Oktober 2026 in ARD Sounds (https://www.ardsounds.de/sendung/twilight-forever/urn:ard:show:365fdfb5a3299aab/) zu hören.Fotos über ARD-Foto.deNewsletter: "SWR vernetzt"Pressekontakt:Lisa Gerhardt, Tel. 07221 929 22453, lisa.gerhardt@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6372089