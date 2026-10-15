BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen wollen am Montag entscheiden, ob sie in Koalitionsgespräche mit den Linken und der SPD einsteigen. Dann steht der Landesausschuss an. 49 Delegierte geben dann ihr Votum ab, wie die Partei mitteilte. Zunächst hatten die Grünen für Freitagabend einen kleinen Landesparteitag vorgesehen. Auch die Linke hatte ihren Parteitag bereits verschoben - auf den 31. Oktober.

Linke, Grüne und SPD in Berlin setzten nach einer Unterbrechung am Dienstagabend am Donnerstag ihre Sondierungsgespräche über eine mögliche Regierungskoalition fort. Am Mittag trafen sich die Teams der Parteien dafür im Haus der Statistik. Rund dreieinhalb Wochen nach der Wahl zum Landesparlament sind die Voraussetzungen für eine schnelle Einigung weiter schwierig./ca/DP/jha