Wien (www.fondscheck.de) - Aktive ETFs haben in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 bereits mehr Neugeld eingesammelt als im Gesamtjahr 2025. Dies würden Daten der Fondsratinggesellschaft Morningstar zeigen, so die Experten von "FONDS professionell".Laut den Daten hätten börsengehandelte Fonds, die Elemente des aktiven Managements umfassen würden, bis Ende September unter dem Strich 28,9 Milliarden Euro frisches Geld eingesammelt. Allein im dritten Quartal hätten sich die Zuflüsse auf 10,1 Milliarden Euro belaufen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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