SYDNEY, Oct. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Künstliche Intelligenz verändert grundlegend, wie Menschen mit Technologie interagieren. Auch die Online-Handelsbranche entwickelt ihre Tools weiter. KI-gestützte Anwendungen eröffnen neue Möglichkeiten, Informationen zu analysieren und zunehmend komplexe Arbeitsabläufe zu verwalten. Damit können Händler ihr Handelserlebnis effizienter und zugänglicher gestalten.

Vor diesem Hintergrund hat Axi, ein global tätiger Online-Trading-Broker, die Einführung seiner Axi-MCP-Integration angekündigt. Diese verbindet berechtigte MT5-Konten mit Claude, dem von Anthropic entwickelten KI-Assistenten. Dadurch wird die KI-gestützte Interaktion direkt in die Handelsumgebung integriert. Berechtigte Kunden können über Claude auf Live-Marktdaten zugreifen, Positionen überwachen, Trades ausführen und Risikoparameter aktualisieren.

Die Integration basiert auf dem Model Context Protocol (MCP), einem offenen Standard zur Anbindung von KI-Anwendungen an externe Tools und Datenquellen. Sie verdeutlicht, wie künstliche Intelligenz und Online-Handelstechnologie zunehmend zusammenwachsen. Kunden können ihre berechtigten MT5-Konten über Claude.ai verbinden, indem sie den Axi-Konnektor hinzufügen, die Einrichtung abschließen und den Zugriff mit ihren sicheren Axi-Anmeldedaten autorisieren.

"KI eröffnet neue Möglichkeiten, die Interaktion zwischen Händlern und Technologie neu zu gestalten. Mit unserer MCP-Integration bringen wir KI näher an den Handelsalltag heran, indem wir Claude direkt mit berechtigten MT5-Konten verbinden", so Santiago Vazquez-Munoz, Global Head of Sales bei Axi. "Damit gehen wir einen weiteren Schritt in unserem Bestreben, innovative Technologien zu erschließen, die unseren Kunden neue Möglichkeiten bieten, auf ihre Handelsinformationen zuzugreifen und ihre Konten zu verwalten."

Die Integration ermöglicht es Kunden, über eine dialogbasierte KI-Schnittstelle auf unterstützte Kontoinformationen zuzugreifen und verfügbare Handelsfunktionen zu nutzen. Durch die Verbindung von Claude mit MT5 über MCP erweitert Axi die Möglichkeiten für berechtigte Kunden, mit ihren Handelskonten zu interagieren. Dies geschieht vor dem Hintergrund des zunehmenden Einsatzes von KI im Finanzdienstleistungssektor.

Die Integration beseitigt nicht die mit dem Handel verbundenen Risiken. Kunden bleiben für ihre Handelsentscheidungen selbst verantwortlich und sollten sich mit den Berechtigungen vertraut machen, die sie beim Verbinden ihrer Konten erteilen.

Die Axi-MCP-Integration steht berechtigten Axi-Kunden mit einem aktiven MT5-Konto zur Verfügung.

Über Axi

Axi ist ein weltweit tätiges Online-Unternehmen für das Devisen- und CFD-Trading, das Tausende von Kunden in über 100 Ländern weltweit betreut. Axi bietet OTC-Derivate für eine Vielzahl von Anlageklassen an, darunter Devisen, Aktien, Gold, Öl und weitere.

Medienkontakt: mediaenquiries@axi.com

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