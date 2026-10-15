Berlin (ots) -Vier Live-Events an der Schnittstelle von Entertainment, Reality-TV und Kampfsport treffen auf eine intuitivere Benutzeroberfläche und verbesserte Personalisierung im neuen Pluto TV.Die erste "HYPE FIGHT NIGHT" startet am 30. Oktober unter anderem mit dem Slap-Fighting-Duell zwischen Walentina Doronina und Ginger Wollersheim.Nach dem erfolgreichen Debüt im vergangenen Jahr kehrt THE ULTIMATE HYPE als eigenständige Fighting Series zurück und wird zum Flaggschiff des Live-Event-Angebots im neuen Streaming-Erlebnis von Pluto TV, einem der weltweit führenden Anbieter von kostenlosem, werbefinanziertem Streaming-TV (FAST). Die von Banijay Media Germany produzierte Live-Event-Reihe ist live, exklusiv und kostenlos auf Pluto TV zu sehen und bringt Reality-TV-Stars, Content Creator*innen und Profisportler*innen in verschiedenen Kampfsportdisziplinen gegeneinander in den Ring, darunter Boxen, Kickboxen, MMA und Slap-Fighting.Die Live-Events finden am 30. Oktober, 20. November und 18. Dezember 2026 sowie im Januar 2027 statt. Zusätzlich treffen ausgewählte Kontrahent*innen in zwei begleitenden Talkformaten aufeinander und sprechen über ihre emotionalen Rivalitäten, ihre Vorbereitung und ihren Siegeswillen.Zum Auftakt am 30. Oktober trifft unter anderem Walentina Doronina auf Ginger Wollersheim im Slap Fight. Beide konnten bei "THE ULTIMATE HYPE" 2025 als Siegerinnen hervorgehen: Doronina gewann im Boxring, nachdem ihre Gegnerin das Handtuch warf, während Wollersheim ihren Slap Fight nach Punkten für sich entschieden hat. Nun stehen sie sich zum ersten Mal gegenüber.Die neue Event-Reihe wird unter dem Titel "THE ULTIMATE HYPE - FIGHTING SERIES" präsentiert und wurde zum Start auf Pluto TV zu einem umfassenden Entertainment-Erlebnis weiterentwickelt: Größere Events, eine aufwendigere Produktions-Qualität, hochkarätige Teilnehmer*innen und ein noch intensiveres Fan-Erlebnis heben das Event auf die nächste Stufe. Dabei steht jede HYPE FIGHT NIGHT unter einem eigenen Motto: Den Auftakt macht eine Halloween-Ausgabe. Banijay Media Germany verantwortet Produktion und Content-Entwicklung. Für Pluto TV erweitert die Reihe das Live-Entertainment-Angebot um ein lokal produziertes Format an der Schnittstelle von Reality-TV, Creator-Kultur und Kampfsport.Parallel zum Start der Reihe präsentiert Pluto TV seine bislang umfassendste Produkterneuerung. Die Streaming-Plattform wurde auf einer gemeinsamen technologischen Basis mit Paramount+ neu aufgebaut und vereint Live- und On-Demand-Unterhaltung in einer intuitiven Benutzeroberfläche. Eine neu gestaltete Startseite, erweiterte Personalisierungsfunktionen und verbesserte Inhaltsempfehlungen erleichtern es den Zuschauer*innen, Programminhalte aus den Bereichen Fiction, Unterhaltung, Sport, Familienunterhaltung und Dokumentationen zu entdecken. Ein überarbeiteter Sender-Guide sowie ein einheitlicher Player machen es Zuschauer*innen leichter denn je, direkt in Live-Events wie THE ULTIMATE HYPE einzutauchen.Olivier Jollet, Executive Vice President und Head of Pluto TV: "Pluto TV steht für kostenlose Unterhaltung, die relevant, unmittelbar verfügbar und leicht zugänglich ist. Mit unserem Sportangebot, das von Kampfsport, über Handball, bis zu Snooker oder Darts reicht, haben wir bereits bewiesen, dass unser lineares Angebot die ideale Heimat für Live-Sportevents ist. Mit "THE ULTIMATE HYPE" bringen wir unserem Publikum ein außergewöhnliches Event und erweitern insbesondere für jüngere Zielgruppen die Vielfalt unseres Live-Angebots. Dank unseres komplett erneuerten Produkterlebnisses können wir solche besonderen Momente jetzt noch intuitiver als je zuvor präsentieren. Damit unterstreichen wir den Anspruch von Pluto TV, die führende Destination für kostenloses Streaming zu sein."Christian Nienaber, Geschäftsführer von Banijay Media Germany: "Der sehr erfolgreiche Auftakt in 2025 hat das riesige Potenzial von 'THE ULTIMATE HYPE' klar gezeigt. Der Wechsel zu Skydance macht gleich aus mehreren Gründen Sinn: Zum einen bieten Paramount und Pluto TV das perfekte Umfeld, um Kampfsport, Reality und Creator Entertainment zusammenzuführen, zum anderen wird durch die Ausstrahlung über Pluto TV erstmals Reality-Fighting kostenlos einem breiten Publikum zugänglich gemacht. So bringen wir die heißesten verbalen Reality-Fights in den Ring. "HYPE" wird damit erneut die klare Nummer 1 des Reality-Fighting sein!"Die Übertragungen sind kostenlos über die Pluto TV-App sowie auf pluto.tv verfügbar:"HYPE FIGHT NIGHT 1" am 30. Oktober 2026"HYPE FIGHT NIGHT 2" am 20. November"HYPE FIGHT NIGHT 3" am 18. Dezember"HYPE FIGHT NIGHT 4" im Januar 2027Wer live am Ring dabei sein möchte, erhält Tickets über myshow.de .Weiteres Bild- und Videomaterial steht HIER (https://www.picdrop.com/banijaygermany/DjzH8AqfcT) zum Download bereit.Über Pluto TVPluto TV ist ein weltweit verfügbarer, kostenloser Streaming-TV-Dienst und Teil der Direct-to-Consumer-Sparte von Paramount, einer Skydance Corporation (Nasdaq: PSKY). Seit seiner Gründung im Jahr 2014 hat Pluto TV das kostenlose Streaming-Fernsehen maßgeblich geprägt und bietet heute ein modernes Unterhaltungserlebnis auf Basis integrierter Technologien, die auf die Bedürfnisse der heutigen Zuschauerinnen und Zuschauer zugeschnitten sind. Als Teil von Paramount verfügt Pluto TV über Zugang zu einem einzigartigen Portfolio bekannter Marken und Inhalte. Dazu gehören aktuelle Serien aus dem CBS-Portfolio, beliebte Nickelodeon-Programme sowie Kinofilme von Paramount Pictures, die ihre kostenlose Streaming-Premiere exklusiv auf Pluto TV feiern. Mit einem kuratierten Programmangebot bietet Pluto TV Zuschauerinnen und Zuschauern sowie Werbepartnern weltweit ein hochwertiges und personalisiertes Streaming-Erlebnis. Der Dienst ist auf Smart-TVs und anderen Connected-TV-Geräten, mobilen Endgeräten sowie im Web verfügbar und erreicht Nutzerinnen und Nutzer in mehr als 35 Märkten weltweit. Weitere Informationen unter www.pluto.tv.Pressekontakt:Pressebüro Pluto TVE-Mail: plutotv.press@fleishman.comc/o FleishmanHillard GmbHBahnstraße 2,40212 DüsseldorfOriginal-Content von: Pluto TV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178246/6372097