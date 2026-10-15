15. Oktober 2026 / Vancouver, Kanada, und Melbourne, Australien / IRW-Press / Southern Cross Gold Consolidated Ltd ("SXGC", "SX2" oder das "Unternehmen" - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/southern-cross-gold-consolidated-ltd/) (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3.F) nimmt die gestrige Ankündigung zur Kenntnis, dass eine wiedergewählte Carroll-Labor-Regierung 20 Millionen AUD für Australiens erste Antimon-Verarbeitungsanlage im Norden von Victoria bereitstellen würde ("Labor Will Bring Critical Minerals Processing Home", 14. Oktober 2026).

Unabhängig davon freut sich das Unternehmen, bestätigen zu können, dass es im Rahmen des Förderprogramms "Advancing Antimony Grants" der Regierung von Victoria als bevorzugter Empfänger ausgewählt wurde. Die Regierung des Bundesstaates Victoria gab gestern bekannt, dass SXGC und das in Ballarat ansässige Unternehmen Gekko Systems im Rahmen des Programms gemeinsam mehr als 750.000 AUD erhalten werden, um Studien zu Optionen für die Antimonverarbeitung und zu Lieferketten zu finanzieren ("New Grants to Back Antimony Processing in Victoria", 14. Oktober 2026).

Vier wichtige Erkenntnisse

Ein Wahlversprechen in Höhe von 20 Millionen AUD für Australiens erste Antimonverarbeitungsanlage im Norden von Victoria, die australischen Produzenten offensteht und für die Produktion von bis zu 5.000 Tonnen Antimonmetall pro Jahr ausgelegt sein soll.

In der Ankündigung der Labour-Partei heißt es, dass die Anlage voraussichtlich rund 200 Arbeitsplätze im Baugewerbe und 60 dauerhafte Facharbeitsplätze schaffen wird.

SXGC und Gekko Systems wurden als bevorzugte Empfänger des Förderprogramms "Advancing Antimony Grants" benannt und erhalten gemeinsam mehr als 750.000 AUD für Studien zur lokalen Antimonverarbeitung und zu den Lieferketten.

In der Ankündigung der Labour-Partei wird Sunday Creek neben der bestehenden Produktion in Costerfield als wichtige Antimonentdeckung in Victoria bezeichnet.

Michael Hudson, President und CEO, erklärt: "Sunday Creek ist eine hochgradige Goldentdeckung mit einem bedeutenden Antimonanteil, der etwa 15 % bis 17 % des vor Ort gewinnbaren Werts des Projekts ausmacht. Das Wahlversprechen der Labour-Regierung unter Premier Carroll ist ein praktischer Schritt hin zur Verarbeitung dieses Antimons zu Metall hier in Victoria. Die Schaffung staatlicher Infrastruktur erfordert politischen Willen, um tatsächlich umgesetzt zu werden, und wir danken Premier Carroll und Minister Symes für ihre Unterstützung der heimischen Verarbeitung. Der "Advancing Antimony"-Fördergelder finanziert die Testarbeiten, die erforderlich sind, um zu prüfen, ob zukünftige Sunday-Creek-Konzentrate in Antimonmetall für australische und verbündete Lieferketten umgewandelt werden können. Wir freuen uns darauf, weiterhin mit der Landesregierung - einschließlich Resources Victoria - und der Commonwealth-Regierung zusammenzuarbeiten, um diese entscheidende Entwicklung in Australiens inländischer Lieferkette zu unterstützen."

Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Zusage in Höhe von 20 Millionen AUD ein Wahlversprechen der Victorian Labor Party ist, das von deren Wiederwahl bei den Landtagswahlen in Victoria am 28. November 2026 sowie von den Bedingungen etwaiger künftiger Finanzierungsvereinbarungen abhängt. Das Unternehmen wird weiterhin mit der Regierung über die Entwicklung der Antimonverarbeitung in Victoria zusammenarbeiten.

Verlagerung der Antimonverarbeitung ins Inland

Das in Victoria produzierte Antimonkonzentrat wird derzeit zur Verarbeitung ins Ausland verschifft. Antimon wird von Australien, den Vereinigten Staaten, Kanada, der Europäischen Union und Japan als kritischer Rohstoff eingestuft und findet Anwendung in der Verteidigungsindustrie, bei Solarpanelglas, in Batterien, Flammschutzmitteln sowie bei Elektrostahl für Drohnen und Elektrofahrzeuge.

Das Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek enthält eine Antimonmineralisierung, die mit hochgradigem Gold vergesellschaftet ist. Das Unternehmen untersucht die Produktion von Antimonmetall in Victoria mittels einer Antimon-Metallisierungsanlage, die Konzentrat aus Sunday Creek und von anderen australischen Produzenten verarbeiten würde.

Der "Advancing Antimony"-Fördergelder wird zu Metallisierungsversuchen im Pilotmaßstab mit Konzentrat aus Sunday Creek beitragen. Dazu gehören die Bestätigung der Antimon- und Goldgewinnungsraten, die Prüfung der Produktqualität des Antimonmetalls sowie die Charakterisierung der Prozessrückstände für die Umweltgenehmigung. Außerdem werden damit die Aktualisierung des Fließschemas und die Planung der Nebenanlagen für die geplante Anlage finanziert.

Bei der Bekanntgabe der Fördermittel erklärte die Ministerin für Energie und Ressourcen, Jaclyn Symes: "Wir unterstützen Southern Cross Gold und Gekko Systems dabei, die Voraussetzungen für eine lokale Antimonverarbeitung zu schaffen und neue Investitionen in die Region Victoria zu holen."

Über Sunday Creek

Das epizonale Goldprojekt Sunday Creek befindet sich 60 km nördlich von Melbourne (Abbildung 1) auf einer Fläche von 16.900 Hektar ("ha") genehmigter Explorationskonzessionen. SXGC ist zudem Eigentümer von 2.296 ha an Grundstücken, die den wesentlichen Teil des Geländes im und um das Hauptbohrgebiet des Projekts Sunday Creek bilden. Das Unternehmen beantragte im September 2026 seine erste Bergbaulizenz, MIN009040.

Weitere Informationen

Weitere Erläuterungen und Analysen zum Sunday-Creek-Projekt finden Sie in den interaktiven Vrify-3D-Animationen, Präsentationen und Videos auf der http://www.southerncrossgold.com.au Interviews mit President und CEO Michael Hudson können unter www.southerncrossgold.com angesehen werden.

Epizonale Gold-Antimon-Lagerstätten mit kritischen Metallen

Sunday Creek (Abbildung 1) ist eine epizonale Gold-Antimon-Lagerstätte, die im späten Devon entstanden ist (ebenso wie Fosterville, Costerfield und Redcastle) - 60 Millionen Jahre später als die in Victoria entstandenen mesozonalen Goldsysteme (zum Beispiel Ballarat und Bendigo). Epizonale Lagerstätten sind eine Form orogener Goldlagerstätten, die nach ihrer Entstehungstiefe klassifiziert werden: epizonal (< 6 km), mesozonal (6 km bis 12 km) und hypozonal (> 12 km).

Epizonale Lagerstätten in Victoria weisen häufig hohe Gehalte des kritischen Metalls Antimon auf, und Sunday Creek bildet da keine Ausnahme. Laut einer Studie der Europäischen Union aus dem Jahr 2023 entfallen 56 Prozent der weltweit geförderten Antimonvorräte auf China. Antimon nimmt auf den Listen kritischer Mineralien vieler Länder, darunter Australien, die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan und die Europäische Union, einen hohen Stellenwert ein. Australien belegt den siebten Platz bei der Antimonproduktion, obwohl die gesamte Produktion aus einer einzigen Mine in Costerfield in Victoria stammt, die sich in der Nähe der Projekte von SXGC befindet. Antimon bildet Legierungen mit Blei und Zinn, wodurch sich die Eigenschaften von Lötmitteln, Munition, Lagern und Batterien verbessern. Antimon ist ein wichtiger Zusatzstoff für halogenhaltige Flammschutzmittel. Eine ausreichende Versorgung mit Antimon ist entscheidend für die weltweite Energiewende sowie für die Hightech-Industrie, insbesondere für den Halbleiter- und den Verteidigungssektor, wo es ein wichtiger Zusatzstoff für Zündkapseln in Munition ist.

Antimon macht etwa 15 % bis 17 % des vor Ort gewinnbaren Werts von Sunday Creek aus, basierend auf dem unten angegebenen AuÄq-Verhältnis von 2,39.

Über Southern Cross Gold Consolidated Limited (TSX: SXGC) (ASX: SX2) (OTCQX: SXGCF) (Frankfurt: MV3.F)

Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (TSX: SXGC, ASX: SX2, OTCQX: SXGCF) definiert derzeit ein führendes Gold-Antimon-Projekt auf dem Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek, das sich 60 km nördlich von Melbourne befindet. Sunday Creek ist eine mittels Bohrungen entdeckte bedeutende Gold- und Antimon-Lagerstätte an einem Tier-1-Standort mit hochgradigen Bohrergebnissen, darunter 106 zusammengesetzte Abschnitte mit über 100 g/t Au aus 146,4 km an Bohrungen. (einschließlich historischer Bohrungen). Die Mineralisierung folgt einer "Golden Ladder"-Struktur über eine Streichlänge von 12 km, wobei Strukturen von der Oberfläche bis in eine Tiefe von 1.200 m untersucht wurden.

Der strategische Wert von Sunday Creek wird durch sein Dual-Metall-Profil noch verstärkt. Das Unternehmen verfügt über ein kritisches Mineral, das die westliche Welt benötigt. Dies hat nach den Exportbeschränkungen Chinas für Antimon, einem für Verteidigungs- und Halbleiteranwendungen wichtigen Metall, an Bedeutung gewonnen. Durch die Aufnahme von Southern Cross in das US Defense Industrial Base Consortium (DIBC) und die AUKUS-bezogenen Gesetzesänderungen in Australien positioniert sich das Unternehmen als potenzieller wichtiger westlicher Antimonlieferant.

Die technischen Fundamentaldaten stärken das Investitionsargument zusätzlich, da vorläufige metallurgische Arbeiten eine leicht aufschließbare Mineralisierung zeigen, die für die konventionelle Aufbereitung geeignet ist, sowie eine Goldgewinnungsrate von 93-98 % durch Gravitation und Flotation.

Mit einer starken Cash-Position, 2.296 Hektar strategischem Grundbesitz und einem umfangreichen 200-km-Bohrprogramm, das bis zum ersten Quartal 2027 geplant ist, ist SXGC gut positioniert, um diese weltweit bedeutende Gold-Antimon-Entdeckung in einer erstklassigen Jurisdiktion voranzutreiben und Meilenstein für Meilenstein zu erreichen.

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Zur Einhaltung der ASX-Vorschriften: Diese Mitteilung wurde vom Board of Directors der Southern Cross Gold Consolidated Ltd. zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mariana Bermudez - Corporate Secretary

mb@southerncrossgold.com oder +1 604 685 9316

Geschäftsstelle

1305 - 1090 West Georgia Street Vancouver, BC, V6E 3V7, Kanada

Nicholas Mead - VP Investor Relations

info@southerncrossgold.com.au oder +61 415 153 122

Justin Mouchacca - Assistant Corporate Secretary

jm@southerncrossgold.com.au oder +61 3 8630 3321

Niederlassung

Level 21, 459 Collins Street, Melbourne, VIC, 3000, Australien

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch/

Erklärung einer gemäß NI 43-101 und JORC qualifizierten/kompetenten Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Herrn Kenneth Bush, Leiter der Exploration bei Southern Cross Gold Consolidated Ltd., erstellt, geprüft, verifiziert und genehmigt oder unter dessen Aufsicht erstellt. Herr Bush ist Mitglied des Australian Institute of Geoscientists und ein registrierter professioneller Geologe in den Bereichen Bergbau und Exploration (Nr. 10315). Er ist eine qualifizierte Person im Sinne des National Instrument 43-101 "Standards of Disclosure for Mineral Projects" ("NI 43-101"). Er verfügt über ausreichende Erfahrung in Bezug auf die Art der Mineralisierung und die Art der betreffenden Lagerstätte sowie auf die durchgeführten Aktivitäten, um als kompetente Person im Sinne der Ausgabe 2012 des "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" (der "JORC-Code") zu gelten. Herr Bush hält Anteile (weniger als 1 %) an dem Unternehmen. Herr Bush stimmt der Aufnahme der auf seinen Informationen basierenden Angaben in diese Pressemitteilung in der vorliegenden Form und im vorliegenden Kontext zu.

Berechnung des Goldäquivalents

SXGC ist der Ansicht, dass sowohl Gold als auch Antimon, die in die Goldäquivalent-Berechnung ("AuÄq") einfließen, angesichts des aktuellen geochemischen Verständnisses, historischer Produktionsstatistiken und geologisch analoger Bergbaubetriebe ein angemessenes Potenzial aufweisen, bei Sunday Creek gewonnen und verkauft zu werden. In der Vergangenheit wurde Erz aus Sunday Creek vor Ort aufbereitet oder während des Ersten Weltkriegs zur Verarbeitung zur Costerfield-Mine transportiert, die sich 54 km nordwestlich des Projekts befindet. Der Costerfield-Bergbaukorridor, der sich mittlerweile im Besitz von Alkane Resources Limited (ehemals Mandalay Resources Ltd.) befindet, enthält zwei Millionen Unzen Goldäquivalent (Ergebnisse von Mandalay Resources für das 3. Quartal 2021). Im Jahr 2020 war er weltweit der sechsthöchstgradige Untertagebau und gehörte zu den fünf weltweit führenden Antimonproduzenten.

SXGC hält es für angemessen, dieselben Goldäquivalent-Variablen zu übernehmen, die Mandalay Resources Ltd. (jetzt Alkane Resources Limited) in ihrer Pressemitteilung zu den Mineralreserven und -ressourcen zum Jahresende 2024 vom 20. Februar 2025 verwendet hat. Diese Formel wurde unter Verwendung der Produktionskosten von Costerfield für das Jahr 2024, eines Goldpreises von 2.500 US-Dollar pro Unze, eines Antimonpreises von 19.000 US-Dollar pro Tonne und einer Gesamtmetallgewinnungsrate für das Jahr 2024 von 91 % für Gold und 92 % für Antimon berechnet. Sie lautet wie folgt:

AuÄq = Au (g/t) + 2,39 × Sb (%)

Auf der Grundlage der jüngsten Berechnungen für Costerfield und angesichts der ähnlichen geologischen Gegebenheiten sowie der historischen Lohnaufbereitung der Sunday-Creek-Mineralisierung bei Costerfield hält SXGC die Formel "AuÄq = Au (g/t) + 2,39 × Sb (%)" für geeignet, um sie für die erste Explorationszielerstellung einer Gold-Antimon-Mineralisierung bei Sunday Creek zu verwenden.

Zuvor gemeldete Informationen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf frühere Explorationsergebnisse beziehen, stammen aus dem Bericht des unabhängigen Geologen vom 11. Dezember 2024, der im Prospekt des Unternehmens vom 11. Dezember 2024 enthalten ist, sowie aus früheren ASX-Mitteilungen des Unternehmens, die alle unter www.asx.com.au unter dem Code "SX2" verfügbar sind. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in diesen ursprünglichen Bekanntmachungen enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen. Das Unternehmen bestätigt ferner, dass die Form und der Kontext, in denen die Ergebnisse der kompetenten Person dargestellt werden, gegenüber den ursprünglichen Marktbekanntmachungen nicht wesentlich geändert wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und Annahmen; dementsprechend können die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Sie werden daher darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Alle Aussagen, die keine gegenwärtigen oder historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten Wörter oder Ausdrücke wie "vorgeschlagen", "wird", "vorbehaltlich", "in naher Zukunft", "im Falle", "würde", "erwarten", "bereit sein" und andere ähnliche Wörter oder Ausdrücke. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, gehören allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten; die Lage an den Kapitalmärkten; unvorhergesehene Ereignisse, Entwicklungen oder Faktoren, die dazu führen, dass Erwartungen, Annahmen und andere Faktoren letztlich unzutreffend oder irrelevant sind; sowie weitere Risiken, die in den Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die bei den kanadischen oder australischen (unter dem Code SX2) Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie in den Unterlagen, die das Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada oder Australien (unter dem Code SX2) eingereicht hat und die für das Unternehmen in Kanada unter www.sedarplus.ca bzw. in Australien unter www.asx.com.au (unter dem Code SX2) verfügbar sind. Die Dokumente sind zudem unter www.southerncrossgold.com verfügbar. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen bezüglich des Wahlversprechens der Victorian Labor Party, der "Advancing Antimony"-Fördergelder und der damit verbundenen Untersuchungsarbeiten sowie der potenziellen Errichtung einer Antimon-Metallisierungsanlage in Victoria. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse abweichen, gehören der Ausgang der Wahlen im Bundesstaat Victoria, die Bedingungen und der Zeitpunkt etwaiger staatlicher Fördermittel, die Ergebnisse von Testarbeiten und Studien sowie die Verfügbarkeit von Finanzierungen und Abnahmevereinbarungen. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab, sofern dies nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben ist.

Abbildung 1: Lage des Gold-Antimon-Projekts "Sunday Creek" von Southern Cross Gold sowie des zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindlichen Gold-Antimon-Projekts "Redcastle"

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