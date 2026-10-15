Der heutige Handelstag (Donnerstag, 15. Oktober), stand bei den deutschen Nebenwerten im Zeichen schwacher Technologiewerte und einiger klarer Einzelnachrichten. Drägerwerk enttäuschte mit dem Quartalsergebnis und fiel deutlich zurück. flatexDEGIRO kündigte einen großen Aktienrückkauf an, Hypoport legte stabile Plattformzahlen vor. Douglas bekommt einen neuen Chef, und q.beyond meldete einen kräftigen Auftragsschub. Drägerwerk verdient im Quartal weniger: Die Vorzugsaktie von Drägerwerk (ISIN: DE0005550636) gehörte zu den größten Verlierern im SDAX und fiel auf den tiefsten Stand seit Ende Juli. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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