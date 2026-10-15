Starke Zahlen aus Taiwan verpuffen: Der KI-Chipriese verliert binnen sieben Tagen fast 9 Prozent. Hinter dem Abverkauf steht die Sorge, dass hohe Zinsen die schuldenfinanzierten KI-Investitionen ausbremsen. Aktionäre setzen dagegen auf weiter wachsende Hardware-Nachfrage.Selbst ein Rekordgewinn beim Auftragsfertiger TSMC konnte Nvidia am Donnerstag nicht stützen. Die Aktie des KI-Chipkonzerns verliert aktuell rund 2,4 Prozent auf 193,88 Euro, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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