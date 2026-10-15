Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag klar zugelegt, womit die Indizes bereits den fünften Tag in Folge fester schlossen. Der hiesige Markt profitierte dabei einmal mehr auch von seiner eher defensiven Ausrichtung, während technologienahe Werte weiterhin unter Druck standen. Ein dominierendes Thema an den Märkten blieb die Sorge um weitere Zinsanhebungen. Steigende Zinsen an den Kapitalmärkten könnten nicht zuletzt die mit hohen Schulden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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