Führender südosteuropäischer Telekommunikations- und Technologiekonzern treibt KI-Innovationen durch internationale Zusammenarbeit, Investitionen in Start-ups und den Ausbau der 5G-Infrastruktur voran.

Nach der am 1. Oktober zwischen Serbien und den Vereinigten Staaten getroffenen Vereinbarung zur Stärkung der Zusammenarbeit im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) baut die Telekom Srbija Group ihre Investitionen in KI aus und vertieft ihre Beziehungen zu führenden US-Technologieunternehmen als Teil ihrer Strategie zur Entwicklung digitaler Dienste der nächsten Generation.

Im Rahmen dieser Bemühungen hat die Telekom Srbija Group Gespräche mit dem US-Außenministerium, dem US-Handelsministerium und der Export-Import-Bank aufgenommen, um Möglichkeiten der technologischen Zusammenarbeit und der Projektfinanzierung auszuloten, mit dem Ziel, ein bevorzugter regionaler Partner für US-Unternehmen zu werden.

"Künstliche Intelligenz stellt eine der größten Chancen für die Zukunft der Telekommunikation und der digitalen Dienste dar", sagte Vladimir Lucic, CEO der Telekom Srbija Group. "Wir investieren bereits seit mehreren Jahren in diese Technologie, und unser Fokus liegt nun darauf, ihre praktische Anwendung voranzutreiben. Durch die Kombination von KI-Innovationen mit unserer wachsenden 5G-Infrastruktur und unserer internationalen Reichweite sehen wir erhebliche Chancen, neue Dienste anzubieten und unsere Position als globales Technologieunternehmen zu stärken."

Künstliche Intelligenz ist ein zentraler Pfeiler der langfristigen Wachstumsstrategie der Telekom Srbija Group und ist auf mehrjährige Investitionen in Zukunftstechnologien, digitale Infrastruktur und innovative Start-ups gegründet. Über ihren Unternehmens-Venture-Capital-Fonds TS Ventures fördert die Gruppe KI-gestützte Lösungen in den Bereichen Gesundheitswesen, Robotik, Medien und Schutz digitaler Inhalte. Zudem baut der Konzern sein 5G-Netz aus: Mit mehr als 2.000 installierten Basisstationen schafft er die Infrastruktur für die nächste Generation digitaler Dienste.

"Unser Ziel ist es, Unternehmen und Verbrauchern in verschiedenen Märkten den Weg in die Zukunft der KI-gestützten Technologien zu ebnen", fügte Lucic hinzu. "Internationale Partnerschaften werden entscheidend sein, um dies zu verwirklichen. Wir sind davon überzeugt, dass die Telekom Srbija Group in einer einzigartigen Position ist, um führende Technologie-Innovatoren mit wachsenden Märkten in Südosteuropa und darüber hinaus zu verbinden und so die digitale Transformation in der gesamten Region voranzutreiben."

Die zunehmende internationale Präsenz der Gruppe wird diese Ziele weiter unterstützen. Mit der geplanten Einführung von Mobilfunkdiensten in den Vereinigten Staaten im Dezember 2026 über das AT&T-Netzwerk erwartet die Telekom Srbija Group, ihre Reichweite auf Märkte mit insgesamt rund 700 Millionen Menschen in den Vereinigten Staaten, Deutschland und der Türkei auszuweiten und damit neue Möglichkeiten für den internationalen Ausbau ihrer digitalen Dienste zu schaffen.

Über Telekom Srbija Group

Die Telekom Srbija Group ist eines der führenden Telekommunikations- und Technologieunternehmen in Südosteuropa und betreut mehr als 14 Millionen Kunden in 15 Märkten, sowohl regional als auch weltweit. Die Gruppe bietet ein umfassendes Portfolio an Konnektivitäts-, Digital- und Multimediadiensten und treibt gleichzeitig ihren Wandel zum Telekommunikationsunternehmen der Zukunft durch Investitionen in Infrastruktur der nächsten Generation, 5G, künstliche Intelligenz, Cybersicherheit, digitale Dienste und Premium-Inhalte voran. Durch strategische Partnerschaften und ihr Innovationsökosystem, zu dem auch TS Ventures gehört, fördert die Telekom Srbija Group das Wachstum neuer Technologien und trägt zur digitalen Transformation der Region und darüber hinaus bei.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261014511518/de/

Contacts:

Telekom Srbija Medienkontakt

Ivana Bajovic

ivanabajo@telekom.rs