Als eines der ersten Unternehmen in der Customer-Experience-Branche, das den globalen Standard für KI-Governance erfüllt hat, ermöglicht Airship es Unternehmen, Risiken zu minimieren, die Beschaffung zu optimieren, die Marke zu schützen und die Vorbereitung auf das EU-KI-Gesetz zu beschleunigen.

Airship, das auf mobile Lösungen spezialisierte Unternehmen für Kundenerlebnisse, gab heute bekannt, dass es die Zertifizierung nach ISO 42001 erhalten hat, dem globalen Maßstab für Managementsysteme für künstliche Intelligenz (AIMS). Nach einem unabhängigen Audit durch A-LIGN gehört Airship zu den ersten Unternehmen in der CX-Branche, die diesen Standard plattformweit erworben haben. Diese Zertifizierung bietet Unternehmensmarken eine unabhängig geprüfte Grundlage für die Skalierung KI-gesteuerter Customer Journeys wodurch Beschaffungshürden beseitigt und gleichzeitig die Einhaltung von Vorschriften, der Datenschutz sowie die Vorbereitung auf das EU-KI-Gesetz unterstützt werden.

Die Lösung des Paradoxons der KI in Unternehmen

Führungskräfte in den Bereichen Produktentwicklung und Marketing in Unternehmen stehen unter zunehmendem Druck, Innovationen mit KI voranzutreiben, doch Befürchtungen hinsichtlich Datenlecks, "Halluzinationen" und der Nichteinhaltung gesetzlicher Vorschriften bremsen die Einführung weiterhin. Die ISO 42001-Zertifizierung von Airship geht auf diese Bedenken ein: Ein unabhängiger Prüfer hat bestätigt, dass Airship seine KI-Fähigkeiten durch ein dokumentiertes, erprobtes und kontinuierlich verbessertes Managementsystem regelt.

Laut Forrester "deuten die Untersuchungen ziemlich eindeutig darauf hin, dass Verbraucher hohe Erwartungen an eine verantwortungsvolle KI haben. 90 Prozent der Befragten der [Forrester-Umfrage] in Europa geben an, dass es wichtig ist, dass Unternehmen KI verantwortungsvoll einsetzen. Wir haben die Verbraucher gefragt, welche Anzeichen für verantwortungsvolle KI sie am meisten sehen möchten. Erneut gaben 90 Prozent an, dass Datenschutz und Datensicherheit für sie wichtig sind. Wir müssen dies zu einer Säule unseres Rahmenwerks für verantwortungsvolle KI machen. Verbraucher machen sich nach wie vor Sorgen darüber, ob Sie [ihre] Daten nutzen und nun [ihre] personenbezogenen Daten für KI verwenden."1

"Unternehmensmarken sollten sich nicht zwischen KI-Innovation und Risikomanagement entscheiden müssen", sagte Brett Caine, CEO von Airship. "Dass wir zu den ersten in unserer Branche gehören, die diesen Meilenstein erreicht haben, spiegelt das grundlegende Bekenntnis von Airship wider, als verantwortungsbewusster KI-Pionier zu agieren und unsere Kunden zu befähigen, dies ebenfalls zu tun." Caine fügte hinzu: "Unsere Governance ist direkt in die Art und Weise integriert, wie wir unsere KI entwerfen, entwickeln und betreiben. Unternehmensteams können nun zügig Innovationen vorantreiben und dabei voll und ganz darauf vertrauen, dass die Funktionen von Airship transparent und ethisch einwandfrei überwacht werden."

Die wichtigsten Vorteile für Unternehmen

Durch die Kombination der ISO 42001-Zertifizierung mit von Analysten anerkannten Produktsicherheitsmaßnahmen bietet Airship Unternehmen das Vertrauen, die Geschwindigkeit und die Governance, die für eine sichere Skalierung von KI erforderlich sind:

Einhaltung regulatorischer Vorschriften: Schafft eine solide Grundlage für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften im Zusammenhang mit den KI-Fähigkeiten von Airship, während weltweit neue KI-Vorschriften in Kraft treten.

Schafft eine solide Grundlage für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften im Zusammenhang mit den KI-Fähigkeiten von Airship, während weltweit neue KI-Vorschriften in Kraft treten. Strenger Datenschutz: Schützt Unternehmensdaten, indem sichergestellt wird, dass personenbezogene Daten und Endnutzerdaten niemals ohne die Zustimmung des Kunden zum Trainieren oder Feinabstimmen von KI-Modellen verwendet werden, wodurch die vollständige Kontrolle beim Kunden verbleibt.

Schützt Unternehmensdaten, indem sichergestellt wird, dass personenbezogene Daten und Endnutzerdaten niemals ohne die Zustimmung des Kunden zum Trainieren oder Feinabstimmen von KI-Modellen verwendet werden, wodurch die vollständige Kontrolle beim Kunden verbleibt. Beschleunigte Beschaffung: Verkürzt die Zyklen der Lieferantenbewertung und Beschaffung, indem die eigenen Verpflichtungen der Organisationen im Bereich der KI-Governance unterstützt werden.

Verkürzt die Zyklen der Lieferantenbewertung und Beschaffung, indem die eigenen Verpflichtungen der Organisationen im Bereich der KI-Governance unterstützt werden. Markenschutz: Verbindet robuste Inhalts- und Compliance-Kontrollen mit innovativen KI-Lösungen, die darauf ausgelegt sind, die Erstellung fundierter und markengerechter Inhalte zu unterstützen.

Verbindet robuste Inhalts- und Compliance-Kontrollen mit innovativen KI-Lösungen, die darauf ausgelegt sind, die Erstellung fundierter und markengerechter Inhalte zu unterstützen. Von Grund auf vertrauenswürdig: Entwickelt unter Einhaltung zentraler Grundsätze, darunter die Überwachung durch den Menschen ("Human-in-the-Loop"), Transparenz und ethische Anwendung.

Airship bekennt sich zu verantwortungsvoller KI, Compliance und transparenter Governance. Erfahren Sie mehr im Airship Trust Center oder in unserem Blog. Um eine Kopie des ISO 42001-Zertifikats von Airship anzufordern, besuchen Sie bitte das Airship Security Portal.

ÜBER AIRSHIP

Airship ist die einzige kanalübergreifende Plattform für das Kundenerlebnis, bei der mobiles Fachwissen und ergebnisorientierte KI alltägliche Interaktionen in wiederholbare Konversionen verwandeln. Seit über 15 Jahren leistet Airship Pionierarbeit im Bereich der mobilen Innovation von der Erfindung der ersten Push-Benachrichtigung, der ersten mobilen Bordkarte, der ersten Live-Aktivität und der ersten intelligenten Agentenflotte bis hin zur heutigen "Decisioning AI". Tausende weltweit führender Marken vertrauen auf Airship, um einheitliche kanalübergreifende Erlebnisse und koordinierte Customer Journeys zu bieten, die in großem Maßstab messbare Ergebnisse erzielen.

1 Quelle: Forrester's The CX Cast podcast, 427: Volatility, Responsible AI, And Trust, 4. November 2025

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