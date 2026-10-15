Tirman hält über sein Family-Office Abri Capital Ltd. 26 Millionen DVLT-Aktien und hat mehr als 35 Jahre Erfahrung in internationalem Investmentmanagement und Unternehmensumstrukturierung

Datavault AI Inc. ("Datavault AI" oder das "Unternehmen") (Nasdaq: DVLT), ein Anbieter von Technologien zur Datenmonetarisierung, Zertifizierung und Tokenisierung von Vermögenswerten aus der realen Welt im Bereich künstlicher Intelligenz ("AIP"), gab heute die Berufung von Jeffrey Tirman in seinen Vorstand bekannt. Die Ernennung ist zum 12. Oktober 2026 wirksam. Herr Tirman wurde in Verbindung mit der vor kurzem abgeschlossenen Übernahme von NYIAX durch Datavault AI von NYIAX, Inc. ("NYIAX") benannt und war zuvor im Vorstand von NYIAX. Als Anteilseigner von Datavault AI bringt Herr Tirman sowohl die Eigentümerperspektive als auch umfangreiche Managementerfahrung in den Vorstand ein.

Herr Tirman hat über 35 Jahre Erfahrung im internationalen Investmentmanagement mit dem Schwerpunkt Unternehmenstransformation, Kapitalstrategie und Wertschaffung. Er hat komplexe grenzüberschreitende Transaktionen geleitet, die auf die Stärkung der Bilanz, die Umorganisation des Geschäftsbetriebs und die Neuausrichtung der Kapitalstrukturen abzielten, wobei er sowohl als Hauptaktionär als auch im Auftrag unabhängiger Anteilseigner auftrat. Seine Erfahrung mit Transaktionen umfasst Börsengänge, Privatfinanzierungen, Ausgliederungen, Übernahmen, Refinanzierungen von Bilanzen und Leitung des Gläubigerausschusses.

"Jeffrey verstärkt unseren Vorstand nicht nur als erfahrener Direktor, sondern auch als Anteilseigner, der reales Kapital in den Erfolg von Datavault AI investiert hat", sagte Nathaniel Bradley, Chief Executive Officer von Datavault AI. "Jeffrey arbeitet seit mehr als dreißig Jahren in Zeiten kritischer Umgestaltungen mit Unternehmen zusammen und besitzt umfangreiche Kenntnisse über Kapitalmärkte, Unternehmensumstrukturierung und strategisches Wachstum. Seine Erfahrung wird uns während der weiteren Expansion unseres Betriebs und der Bewertung von Möglichkeiten, unsere finanzielle Position zu stärken, von besonderen Nutzen sein."

Herr Tirman ist derzeit Chief Executive Officer bei Elan d.o.o., einem Sportartikelhersteller mit Sitz in Slowenien. Dort hat er nach der Übernahme des Unternehmens durch institutionelle Investoren im Jahr 2015 eine umfangreiche Umstrukturierung und betriebliche Transformation geleitet. Zu seinen Verantwortlichkeiten gehörten finanzielle Stabilisierung, Unternehmensumorganisation, Verbesserung der Governance-Praktiken, Umstrukturierung des Managements, betriebliche Verbesserungen in vier Geschäftsbereichen, mehrere Refinanzierungen der Bilanz sowie die Vorbereitung des Unternehmens auf einen möglichen Verkauf.

2016 gründete Herr Tirman Abri Capital Ltd., eine private Familiy-Office-Investmentfirma, die weltweit in verschiedene Asset-Klassen und Wertpapiertypen investiert. Zuvor war er Mitgründer von Rhodium Capital Management Ltd., einem Investmentmanager mit Sitz in London, der auf die Kreditmärkte in Europa und CEEMEA spezialisiert ist. Zwischen 1997 und 2012 war er President von Talisman Capital, wo er Investmentstrategien und Aufträge zur Unternehmensumstrukturierung für institutionelle Kunden in verschiedenen Branchen leitete. Herr Tirman war zudem von 2009 bis 2014 Lehrbeauftragter für Advanced Corporate Finance an der HEC Lausanne. Er hat einen MBA (Konzernbuchhaltung) von der Tulane University's A.B. Freeman School of Business und einen Bachelor of Business Administration (Wirtschaft) der University of Arkansas at Little Rock.

"Ich freue mich, in dieser kritischen Phase der Unternehmensentwicklung zum Vorstand von Datavault AI zu stoßen", sagte Herr Tirman. "Als Anteilseigner habe ich ein persönliches Interesse am Erfolg des Unternehmens. In meiner Karriere habe ich Unternehmen dabei geholfen, schwierige finanzielle und betriebliche Herausforderungen zu meistern, ihre Kapitalstrukturen zu stärken und sie für ein rentables Wachstum zu positionieren. Ich freue mich darauf, die disziplinierte operative und finanzielle Ausführung des Unternehmens zu unterstützen und auf intelligente Weise das Unternehmenswachstum zu fördern."

Über Datavault AI

Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT) ist ein AIP-Unternehmen, das Daten und Vermögenswerte aus der realen Welt in intelligente, sichere und monetarisierbare digitale Vermögenswerte verwandelt. Die integrierte Plattform des Unternehmens kombiniert künstliche Intelligenz, eine KI-gestützte Inferenzschicht, Datenbewertung, Tokenisierung, Cybersicherheit, Hochleistungs-Computing und Austauschtechnologien zur Unterstützung des Lebenszyklus von Daten und digitalen Vermögenswerten von der Identifizierung und Bewertung über die Tokenisierung bis hin zu Kommerzialisierung und Monetarisierung.

Datavault AI betreibt die beiden synergistischen Geschäftsbereiche Data Science und Acoustic Science. Der Geschäftsbereich Data Science umfasst die patentierten Technologien Data Vault, DataValue und DataScore des Unternehmens sowie die Cybersicherheits-, Tokenisierungs- und Austauschfunktionen. Der Geschäftsbereich Acoustic Science umfasst WiSA, ADIO und zugehörige räumliche Audio- und Data-over-Sound-Technologien sowie die Sparten für Veranstaltungen und experimentelle Medien des Unternehmens, darunter CompuSystems, Inc., das unter der Marke Event Citadel betrieben wird, und API Media Innovations Inc.

Gemeinsam bilden diese Funktionen eine integrierte KI-Plattform für die Vernetzung von Daten, Intelligence, Wert und Märkten, die es Unternehmen, Institutionen und Anlagenbesitzern ermöglicht, Daten und Vermögenswerte aus der realen Wert zu identifizieren, zu schützen, zu bewerten und zu monetarisieren.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Philadelphia, Pennsylvania. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.dvlt.ai. Informationen für Investoren sind unter ir.datavaultsite.com abrufbar. Aktuelles und Erkenntnisse aus dem Bereich Technologie werden unter dvlt.ai/insights veröffentlicht.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" (im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner jeweils gültigen Fassung sowie anderer Wertpapiergesetze) über Datavault AI Inc. ("Datavault AI", das "Unternehmen", "uns", "unser" oder "wir") und unsere Branche, die mit Risiken und Ungewissheiten behaftet sind. In einigen Fällen lassen sich zukunftsgerichtete Aussagen daran erkennen, dass sie Wörter wie "könnte", "möglicherweise", "wird", "soll", "sollte", "erwartet", "plant", "geht davon aus", "beabsichtigt", "Ziel", "prognostiziert", "erwägt", "glaubt", "schätzt", "potenziell", "anstreben", "strebt an", "wahrscheinlich" oder "fortsetzen" oder die Verneinung dieser Wörter enthalten oder andere ähnliche Begriffe oder Ausdrücke, die sich auf unsere Erwartungen, Strategie, Pläne oder Absichten beziehen. Das Fehlen dieser Wörter bedeutet nicht, dass eine Aussage nicht zukunftsgerichtet ist.

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen zu den antizipierten Beiträgen von Jeffrey Tirman zum Unternehmensvorstand; den erwarteten Vorteilen seiner Erfahrung in Investmentmanagement, Unternehmensumstrukturierung, Kapitalmärkten und internationales Geschäft; der Fähigkeit des Unternehmens, seine finanzielle Position, Kapitalstruktur und strategische Ausführung zu stärken; den antizipierten Vorteilen der Übernahme von NYIAX durch das Unternehmen; der Fähigkeit des Unternehmens, das Geschäft, Personal, geistige Eigentum und die Technologien von NYIAX erfolgreich zu integrieren; der antizipierten Erweiterung, Entwicklung, Kommerzialisierung sowie dem antizipierten Betrieb der Austausch- und Tokenisierungsplattformen des Unternehmens; der Fähigkeit des Unternehmens, die patentierte Austauschtechnologie und Vertragsmanagementkapazitäten von NYIAX zu nutzen; den Plänen des Unternehmens, seine Geschäftsbereiche für digitale Vermögenswerte und Datenmonetarisierung auszuweiten; und dem zukünftigen Wachstum, den strategischen Zielen und der Fähigkeit des Unternehmens, langfristigen Unternehmenswert zu schaffen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Annahmen und Meinungen des Unternehmens und unterliegen verschiedenen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Ereignisse oder Entwicklungen grundlegend von den in diesen Aussagen angegebenen oder implizierten Informationen abweichen. Derartige Risiken und Ungewissheiten umfassen unter anderem die Fähigkeit des Unternehmens, NYIAX erfolgreich zu integrieren und die antizipierten Vorteile der Übernahme zu realisieren; die Fähigkeit von Jeffrey Tirman, zu den strategischen und finanziellen Zielen des Unternehmens beizutragen; die Fähigkeit des Vorstands und des Managementteams des Unternehmens, seine strategischen Ziele effektiv umzusetzen; die Fähigkeit des Unternehmens, qualifizierte Direktoren, Führungskräfte und andere Mitarbeitende zu gewinnen, zu halten und effektiv einzusetzen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Austausch- und Tokenisierungstechnologien erfolgreich zu entwickeln, zu betreiben, zu integrieren, zu skalieren und zu kommerzialisieren; technologische, betriebliche, Cybersicherheit-bezogene, behördliche und andere Risiken, die die Plattformen und Geschäftsbereiche des Unternehmens betreffen; die Verfügbarkeit, Funktionalität und kommerzielle Implementierung der Technologien des Unternehmens; Änderungen an den Marktbedingungen und der Wettbewerbslandschaft; die Fähigkeit des Unternehmens, seine finanzielle Position zu stärken; geltende Sicherheitsgesetze und -bestimmungen auf Bundes- und Landesebene und andere Gesetze und Bestimmungen, die für digitale Vermögenswerte, Blockchain-Technologien und die Geschäftsbereiche des Unternehmens gelten; sowie weitere Risiken und Ungewissheiten, die in den bei der SEC eingereichten Unterlagen des Unternehmens ausführlicher beschrieben sind, unter anderem unter der Überschrift "Risikofaktoren" im aktuellen Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K und in nachfolgenden Quartalsberichten auf Formular 10-Q und in anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich ausschließlich auf das Datum dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu prüfen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Leser werden davor gewarnt, sich übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

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