Der neue Simulator wird die Ausbildung von Verkehrspiloten im Ausbildungszentrum von Azul in Brasilien unterstützen

FlightSafety International Inc. (FSI), der weltweit führende Anbieter von Luftfahrtausbildung und Simulationstechnologie, gab heute eine Vereinbarung mit Azul Brazilian Airlines über die Entwicklung und Herstellung eines neuen Level-D-Vollflugsimulators für die Embraer E190-300 (E190-E2) bekannt. Der Simulator, dessen Auslieferung für Ende 2027 vorgesehen ist, wird die Kapazitäten von Azul im Bereich der Pilotenausbildung in dessen Ausbildungszentrum in Campinas, São Paulo, Brasilien, erweitern.

"Unsere Partnerschaft mit Azul spiegelt unser gemeinsames Engagement für die Förderung der Ausbildung und Sicherheit in der Luftfahrt wider", sagte Michele Posey, Executive Vice President, Sales, bei FlightSafety International. "Dieser neue Simulator wird den Piloten von Azul eine äußerst realistische Trainingsumgebung bieten, die die Entwicklung entscheidender Fähigkeiten fördert und sie auf die Anforderungen des kommerziellen Flugbetriebs vorbereitet."

"Dieser neue Simulator stellt eine weitere wichtige Investition in die operative Exzellenz und die langfristige Wachstumsstrategie von Azul dar. Der Ausbau unserer Schulungskapazitäten stellt sicher, dass wir unsere Piloten weiterhin nach den höchsten Standards ausbilden und gleichzeitig die Weiterentwicklung unserer E2-Flotte unterstützen. Durch die Kombination aus fortschrittlicher Technologie, erstklassiger Ausbildung und einer starken Sicherheitskultur bekräftigen wir unser Engagement, unseren Kunden das sichere, zuverlässige und angenehme Flugerlebnis zu bieten, das sie von Azul erwarten", sagte Daniel Tkacz, Vice President of Operations bei Azul.

Azul betreibt die größte Embraer-E2-Flotte in Brasilien, wobei derzeit 50 Flugzeuge des Typs E195-E2 im Einsatz sind. Die Flugzeuge der nächsten Generation spielen eine zentrale Rolle in der Netzwerkstrategie der Fluggesellschaft und vereinen eine höhere Treibstoffeffizienz, geringere Emissionen sowie mehr Komfort für die Kunden von Azul. Der neue Simulator wird die kontinuierliche Weiterbildung der Flugbesatzungen unterstützen, während Azul seinen Betrieb ausbaut und modernisiert.

Seit mehr als drei Jahrzehnten unterstützt FSI die Ausbildung für Embraer-Flugzeuge durch die Entwicklung fortschrittlicher Simulationstechnologie. Bis heute hat das Unternehmen mehr als 120 Embraer-Flugsimulatoren entwickelt und hergestellt, darunter Vollflugsimulatoren und Flugtrainingsgeräte, die derzeit in Nord- und Südamerika, Asien, Europa, Afrika und Australien im Einsatz sind.

Die Vereinbarung baut auf den anhaltenden Investitionen von FSI in die Ausbildung und Simulation im Bereich der kommerziellen Luftfahrt auf, einschließlich der kürzlich angekündigten Pläne zur Übernahme der "Commercial Training Solutions" von Acron Technologies. Die Übernahme, die noch der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden sowie weiteren Abschlussbedingungen unterliegt, wird die Simulatorfertigungskapazitäten und die globale Präsenz von FSI im Ausbildungsbereich erweitern und damit die Fähigkeit des Unternehmens stärken, Fluggesellschaften weltweit zu unterstützen.

Über FlightSafety International Inc.

FlightSafety International ist das weltweit führende Unternehmen für professionelle Flugausbildung und Anbieter von Flugsimulatoren, visuellen Systemen und Displays für Bildungs-, kommerzielle, staatliche und militärische Organisationen. Im Jahr 2026 feiert das Unternehmen sein 75-jähriges Bestehen und blickt damit auf mehr als sieben Jahrzehnte zurück, in denen es durch strenge, praxisorientierte Schulungsprogramme für Piloten, Techniker und andere Fachkräfte aus über 170 Ländern zur Verbesserung der Flugsicherheit beigetragen hat. FSI betreibt derzeit weltweit eine Flotte modernster Simulatoren in Lernzentren und Schulungsstätten auf sechs Kontinenten. Weitere Informationen finden Sie unter flightsafety.com.

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