München (ots) -Das Beste kommt zum Schluss? Die letzte Show des Jahres wird zum glanzvollen Finale: Nachdem der "Silvester-Schlagerbooom" 2025 und 2026 jeweils so ein großer Erfolg war, folgt zum Jahresende die zweite Zugabe dieser Show. Am 31. Dezember 2026 präsentiert Florian Silbereisen um 20:15 Uhr den "Silvester-Schlagerbooom 2027 live - Die Wunderlichtershow" in der ARD, im ORF, im SRF und in der ARD Mediathek. Gemeinsam mit vielen Stars lädt er zur großen Eurovisions-Silvesterparty live aus München ein.Für diesen besonderen Abend verwandelt sich die Basketballarena des FC Bayern München wieder in ein funkelndes Wunderlichtermeer und bildet die spektakuläre Kulisse für den Countdown ins neue Jahr.ARD-Programmdirektorin Christine Strobl: "Der Jahreswechsel ist einer der wenigen Momente, die Millionen Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz gleichzeitig feiern. Mit dem 'Silvester-Schlagerbooom' schafft Florian Silbereisen dafür einen festlichen Rahmen - live, überraschend und voller Musik. Es gelingt ihm wie keinem anderen, dieses Gemeinschaftsgefühl auf den Bildschirm zu bringen und unser Publikum voller Zuversicht und mit großer Herzlichkeit ins neue Jahr zu begleiten."Florian Silbereisen: "Wenn sich die ARD so sehr eine Zugabe wünscht, dann gibt es natürlich noch einmal eine Zugabe! Ursprünglich hatte ich mich nur auf einen einzigen und einmaligen 'Silvester-Schlagerbooom' vorbereitet, aber natürlich freue ich mich, wenn es so vielen Zuschauerinnen und Zuschauern in Deutschland, Österreich und der Schweiz so viel Spaß macht, gemeinsam den 'Silvester-Schlagerbooom' zu feiern! Und so kommt alles anders als geplant: Wir feiern zum dritten Mal den 'Silvester-Schlagerbooom' in der Basketballarena des FC Bayern, im BMW Park in München!"Der Ticketvorverkauf startet am kommenden Samstag live beim Schlagerbooom in Dortmund, übertragen in der ARD und im ORF. Tickets sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich."Silvester-Schlagerbooom 2027 live - Die Wunderlichtershow" am Donnerstag, 31. Dezember um 20:15 Uhr im Ersten, im ORF, im SRF und in der ARD Mediathek.Die Sendung ist eine Gemeinschaftsproduktion von BR, ORF und SRF unter der redaktionellen Federführung des Bayerischen Rundfunks. Produziert wird die Eurovisions-Sendung von Jürgens TV GmbH.Pressekontakt:ARD-ProgrammdirektionKommunikation / PRSusi LindlbauerE-Mail: susi.lindlbauer@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6372112