Integrierter Ansatz berücksichtigt Energieversorgung und Produktionsbedarf zur Verbesserung der Effizienz, Optimierung der Ressourcen und Vereinfachung komplexer Industrieprojekte

Vereint umfangreiche Expertise in den Bereichen elektrische Infrastruktur, Netz- und Prozessautomatisierung sowie digitale Technologien

Unterstützt einen einheitlicheren Ansatz der Planung, der Bereitstellung und des Betriebs kapitalintensiver Industrieanlagen

Konzentriert sich anfänglich auf Bergbau- und Metallindustrie, mit potenziellen Anwendungsfällen in anderen energieintensiven Branchen

Hitachi Energy, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Elektrifizierung, und Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen im Bereich der industriellen Automatisierung und der digitalen Transformation, gaben heute ihre Kooperation bekannt, in deren Mittelpunkt eine integrierte Architektur steht, die sämtliche Prozesse von der Stromversorgung bis zum Produktionsprozess umfasst und die Infrastruktur, die Industrieanlagen mit Strom versorgt, mit den Systemen zur Produktionsverwaltung kombiniert.

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Industrieunternehmen sehen sich mit einem steigenden Strombedarf, wachsendem Druck zur Dekarbonisierung und zunehmenden Beschränkungen für Kapitalinvestitionen konfrontiert. Vor diesem Hintergrund können elektrische Systeme und Produktionsabläufe nicht mehr isoliert geplant werden. Entscheidungen über die Energieinfrastruktur haben zunehmend Einfluss auf die betriebliche Leistung, während Produktionsanforderungen eine größere Rolle bei der Planung, der Bereitstellung und dem Betrieb elektrischer Systeme spielen.

Hitachi Energy und Rockwell Automation möchten durch die Kombination von Expertise in den Bereich Netzanschluss, Stromqualität, Energiemanagement, Schutz und Kontrolle, Prozessautomatisierung und digitale Abläufe den Kunden helfen, eine nahtlosere Integration von Netz- und Prozesssystemen zu erreichen. Die gemeinsame Planung von Strom- und Produktionssystemen kann die Konstruktion optimieren, die funktionsübergreifende Koordination verbessern und den digitalen Bergbaubetrieb unterstützen, während skalierbare und modulare Ansätze evaluiert werden, die die zukünftige Expansion und die sich weiterentwickelnden Anforderungen an die Elektrifizierung unterstützen können.

Im Mittelpunkt der Kooperation werden zu Anfang die Bergbau- und Metallindustrien stehen. Mit steigender Nachfrage nach den kritischen Mineralien müssen Bergbauunternehmen gleichzeitig die Produktion erweitern, den Betrieb modernisieren und die Elektrifizierung ihrer eigenen Anlagen beschleunigen. Laut einer Analyse könnten die Kapitalausgaben für Wachstum zur Hinzufügung neuer Kapazitäten im Laufe des nächsten Jahrzehnts 1 Billion USD erfordern.1. Eine zuverlässige, hochwertige Energieversorgung ist für diese Abläufe fundamental, insbesondere bei energieintensiven Prozessen wie Zerkleinern, Mahlen, Fördern und Aufbereiten, bei denen sich Unterbrechungen auf Maschinenauslastung, Produktionskontinuität und Betriebskosten auswirken können.

"Die Elektrifizierung verändert die wirtschaftlichen Bedingungen industrieller Abläufe. Entscheidungen über Energieinfrastruktur haben zunehmend Einfluss auf Produktivität, Nachhaltigkeit und Wachstum", sagte Marco Berardi, Head of Grid Power Quality Solutions and Service bei Hitachi Energy. "Wenn Industrien ihre Kapazitäten erweitern und ihren Betrieb modernisieren, benötigen sie eine stärkere Koordination zwischen den Systemen, die die Anlagen mit Strom versorgen, und den Prozessen, die die Produktion fördern. Indem wir die Stärken von Hitachi Energy und Rockwell Automation verbinden, können wir Kunden helfen, diese Schwierigkeiten zu umgehen, die betriebliche Leistung zu verbessern und effizientere, resilientere und nachhaltigere Industrieabläufe zu unterstützen."

"Die Zukunft der Industrie wird dadurch bestimmt, wie effektiv Unternehmen Energie und Produktion integrieren", sagte Brian Holte, Vice President, Global Industry Growth, Rockwell Automation. "Durch die Kombination der Führungsrolle von Hitachi Energy bei der Elektrifizierung mit der Erfahrung von Rockwell Automation in den Bereichen Automatisierung und digitale Transformation helfen wir Kunden dabei, intelligentere, resilientere und nachhaltigere Standorte zu entwerfen, zu bauen und zu betreiben. Gemeinsam implementieren wir eine durchgängige Integration von der Stromversorgung bis zum Produktionsprozess, wodurch die Leistung verbessert, das Wachstum beschleunigt und Kunden in die Lage versetzt werden, neue Fertigungskapazitäten schneller, berechenbarer und in größerem Umfang in Betrieb zu nehmen."

Sobald die Anlagen betriebsbereit sind, kann die Kombination aus Elektrifizierung, Automatisierung und digitale Technologien einen besseren Einblick in den Energieverbrauch, die Produktionsleistung und die Asset-Nutzung geben. Dieser Ansatz bietet zudem eine skalierbare Grundlage für zukünftige Kapazitätserweiterungen, stärkere Elektrifizierung und die Integration neuer Energieressourcen.

Die Unternehmen sondieren Möglichkeiten für Lösungsentwicklung, Kundeneinbindung und ausgewählte Industrieanwendungen. Zwar stehen zunächst Bergbau und Metalle im Mittelpunkt, jedoch sehen die Unternehmen ein breiteres Potenzial in anderen energieintensiven Industrien.

Referenz

1 McKinsey Co. Bericht "The capex crystal ball: Beating the odds in mining project delivery" Predicting cost and schedule overruns in mining McKinsey, November 2024.

Über Hitachi Energy

Hitachi Energy ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Elektrifizierung und treibt das elektrische Zeitalter voran, um den Energiebedarf von heute und der kommenden 25?Jahre zu decken. Als Energiebereich der Hitachi-Gruppe verlassen sich mehr als drei Milliarden Menschen auf unsere wegweisenden, geschäftskritischen Technologien, die ihren Alltag mit Energie versorgen. Mit über einem Jahrhundert an Innovationen stellen wir uns der dringendsten Energieherausforderung unserer Zeit: die Weiterentwicklung des globalen Energiesystems voranzutreiben, um eine reichhaltige, sichere, bezahlbare und nachhaltige Energieversorgung für heutige und kommende Generationen sicherzustellen. Mit einer beispiellosen installierten Basis in mehr als 140 Ländern sind wir der Partner im Netzökosystem für Versorgungsunternehmen, Industrie, Rechenzentren sowie den Verkehrssektor. Mit Hauptsitz in der Schweiz beschäftigen wir über 56.000 Mitarbeitende in 60 Ländern und erzielen einen Umsatz von rund 20?Milliarden US-Dollar.

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Über Hitachi, Ltd.

Mit seinem Geschäftsbereich "Social Innovation Business" (SIB), der IT, OT (Operational Technology) und Produkte vereint, strebt Hitachi an, weltweit eine führende Rolle bei der kontinuierlichen digitalen Transformation der sozialen Infrastruktur einzunehmen und so zu einer harmonischen Gesellschaft beizutragen, in der sich Umwelt, Wohlbefinden und Wirtschaftswachstum miteinander im Gleichgewicht befinden. Hitachi ist weltweit in vier Geschäftsbereichen tätig Digital Systems Services, Energy, Mobility und Connective Industries und betreibt eine Strategic SIB Business Unit, die sich auf neue Wachstumsbereiche konzentriert. Mit Lumada als Kernkomponente schafft Hitachi Mehrwert, indem es Daten, Technologien und Fachwissen miteinander kombiniert, um Herausforderungen für seine Kunden und die Gesellschaft zu bewältigen. Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 (Ende: 31. März 2026) belief sich auf insgesamt 10.586,7 Milliarden Yen (58,61 Milliarden Euro); das Unternehmen zählte weltweit 606 konsolidierte Tochtergesellschaften und rund 290.000 Mitarbeiter. Besuchen Sie uns unter www.hitachi.com.

Über Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der industriellen Automatisierung und der digitalen Transformation. Wir verbinden die Vorstellungskraft der Menschen mit dem Potenzial der Technologie, um das menschlich Mögliche zu erweitern und die Welt produktiver und nachhaltiger zu machen. Rockwell Automation mit Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin, beschäftigt zum Ende des Geschäftsjahres 2025 rund 26.000 Problemlöser, die sich in mehr als 100 Ländern für unsere Kunden engagieren. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir das "Connected Enterprise" in Industrieunternehmen verwirklichen, besuchen Sie bitte www.rockwellautomation.com.

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