Die neue Integration verbindet den Mitarbeiterlebenszyklus mit der Filiale Neueinstellungen, Kündigungen, Wiedereinstellungen, Versetzungen und Aktualisierungen der Sicherheitsrollen werden direkt in das Kassensystem übertragen, während die Gehaltsabrechnung, die Sozialleistungen und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften von den zertifizierten Experten von Stratus HR übernommen werden.

Stratus HR, ein Full-Service-Anbieter für Personaloutsourcing, gab heute eine Partnerschaft mit iQmetrix bekannt, dem "Intelligent Commerce Operating System" für die Telekommunikationsbranche. Als Professional Employer Organization (PEO) wird Stratus HR zum umfassenden Outsourcing-Partner für den Personalbereich für Mobilfunk-Einzelhändler auf der iQmetrix-Plattform von der Lohnabrechnung über Sozialleistungen und Compliance bis hin zu Personalfachleuten auf Abruf -, sodass sich die Teams im Einzelhandel ganz auf den Verkauf und die Kundenbetreuung konzentrieren können.

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Die maßgeschneiderte Technologie von Stratus HR ist vollständig in iQmetrix integriert und verbindet den Mitarbeiterlebenszyklus mit der Filiale: Neueinstellungen, Kündigungen, Wiedereinstellungen, Versetzungen und Aktualisierungen von Sicherheitsrollen fließen direkt in das Kassensystem (POS) ein, während die Arbeitszeiten aus dem iQmetrix-System des Einzelhändlers in die Lohnabrechnung übernommen werden wodurch Doppeleingaben und Fehler bei der Gehaltsabrechnung vermieden werden, sodass jede Gehaltsabrechnung korrekt ist und jeder neue Mitarbeiter schneller im Verkauf eingesetzt werden kann. Die Teams im Kundenkontakt profitieren von Vorteilen auf Unternehmensebene und echter menschlicher Unterstützung; Inhaber und Führungskräfte gewinnen Zeit zurück, um ihr Geschäft auszubauen. Die Partnerschaft steht iQmetrix-Kunden in den gesamten Vereinigten Staaten zur Verfügung.

"Der Mobilfunk-Einzelhandel lebt von seinen Mitarbeitern, und um diese Mitarbeiter zu betreuen, sollte ein Einzelhändler nicht zum Personalfachmann werden müssen", sagte Chase Heywood, CEO von Stratus HR. "Die Zusammenarbeit mit iQmetrix bedeutet, dass die Arbeitszeiten und Provisionen, die Einzelhändler bereits in ihren Filialen erfassen, direkt in die von unserem Team verwalteten Bereiche Lohnabrechnung, Sozialleistungen und Compliance einfließen. Kunden von iQmetrix erhalten eine komplette Personalabteilung, die sich bestens im Einzelhandel auskennt präzise Gehaltsabrechnungen, wettbewerbsfähige Sozialleistungen und echte Ansprechpartner, die man anrufen kann, wenn etwas anfällt. Wir freuen uns darauf, den Einzelhändlern dabei zu helfen, weniger Zeit mit Verwaltungsaufgaben zu verbringen und mehr Zeit darauf zu verwenden, ihren Kunden großartige Erlebnisse zu bieten."

"Gute Partnerschaften lösen echte Probleme für unsere Kunden, und genau das tut diese Partnerschaft", sagte Channing Kochylema, Director, Partner Ecosystem bei iQmetrix. "Wir haben diese Lösung entwickelt, um ein Problem zu lösen, das jeder Einzelhändler im Mobilfunkbereich nur allzu gut kennt: Personaldaten, die in isolierten Systemen feststecken. Stratus HR schließt diese Lücke Neueinstellungen, Kündigungen und Stellenwechsel fließen nun direkt in RQ ein, ohne doppelte Eingaben und ohne Verzögerungen. Wir freuen uns, unseren Kunden neben ihrem Kassensystem eine echte, integrierte Personalabteilung anbieten zu können."

Über Stratus HR

Stratus HR ist ein Full-Service-Anbieter für Personaloutsourcing und PEO-Dienstleistungen. Seit über 25 Jahren unterstützt Stratus HR Hunderte von Kunden bei der Lösung von Problemen in den Bereichen Personalwesen, Arbeitsunfallversicherung, Risikomanagement, Sozialleistungen und Lohn- und Gehaltsabrechnung alles auf Basis maßgeschneiderter HR-Technologie und engagierter Teams aus zertifizierten HR-Fachkräften. Erfahren Sie mehr unter stratus.hr.

Über iQmetrix

iQmetrix ist ein weltweit tätiger Anbieter von intelligenten Handelsbetriebssystemen für die Telekommunikationsbranche. Das Unternehmen ersetzt fragmentierte Altsystemlandschaften durch eine moderne, modulare Ebene, die Telekommunikationsunternehmen, Einzelhändler und OEMs zu einem intelligenten, kanal- und marktübergreifenden Ablaufnetzwerk zusammenführt. Das Ergebnis sind geringere Komplexität, niedrigere Kosten und die nötige Geschwindigkeit, um voranzukommen.

Seit 26 Jahren setzen wir uns mit großem Engagement dafür ein, das Wachstum der führenden Marken der Telekommunikationsbranche zu fördern, indem wir ihnen erstklassige Software, Dienstleistungen und Fachkompetenz zur Verfügung stellen, die es ihnen ermöglichen, sich anzupassen und erfolgreich zu sein. Unsere Lösungen haben im vergangenen Jahr einen Umsatz von 17 Mrd. US-Dollar generiert, dabei fast 53 Millionen Rechnungen und mehr als 28 Millionen Aktivierungen abgewickelt und werden von mehr als 370.000 Fachkräften im Telekommunikations-Einzelhandel bei fast 1.000 Kunden genutzt. iQmetrix ist ein privat geführtes Software-as-a-Service-Unternehmen (SaaS) mit Mitarbeitern in Kanada, den USA, Indien und Europa. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.iqmetrix.com.

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