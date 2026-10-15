Unter Nutzung der landwirtschaftlichen Stärken Alabamas nutzt eine neue, von der Baszucki Group finanzierte Pilotstudie die Lieferdienste von Lebensmittelbanken, um die Forschung im Bereich der metabolischen Psychiatrie auf ressourcenarme ländliche Gebiete auszuweiten

Die Baszucki Group gab heute die Finanzierung einer klinischen Studie bekannt, in der die Auswirkungen einer ketogenen Therapie auf Menschen mit bipolarer Störung in ländlichen Gebieten von Zentralalabama untersucht werden sollen. Diese Studie, die von Forschern des Montgomery Regional Campus der Heersink School of Medicine der University of Alabama in Birmingham geleitet wird, wird in Zusammenarbeit mit der Heart of Alabama Food Bank (HAFB) durchgeführt. Dabei werden Fleisch und Obst und Gemüse aus Alabama bezogen, um die metabolische Psychiatrie in einer Region einzuführen, die durch eine hohe Prävalenz schwerer psychischer Erkrankungen und einen gravierenden Mangel an psychiatrischer Versorgung gekennzeichnet ist.

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A new study led by Will Rutland of UAB Montgomery and funded by Baszucki Group aims to improve access to psychiatric treatment in rural areas. By partnering with a local food bank, researchers will evaluate both the psychiatric and metabolic effects of ketogenic therapy alongside existing treatment modalities for people with bipolar disorder in Central Alabama.

Jüngste klinische Studien deuten darauf hin, dass die ketogene Therapie die auf einer fettreichen, mäßig eiweißhaltigen und kohlenhydratarmen Ernährung basiert, um die Energieverwertung des Körpers umzustellen für Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen metabolische und psychiatrische Vorteile bieten könnte. Die neue Studie bietet die Möglichkeit, die Wirkung der Therapie bei einer unterversorgten Bevölkerungsgruppe zu bewerten. Im Rahmen einer innovativen Zusammenarbeit werden die Forscher das etablierte Lebensmittelverteilungsnetzwerk der HAFB nutzen, um ketogene Lebensmittelpakete direkt an die Wohnorte der Teilnehmer zu liefern.

Die sechsmonatige Studie wird sowohl die psychiatrischen als auch die metabolischen Auswirkungen der ketogenen Therapie im Vergleich zu bestehenden Behandlungsmethoden bewerten. Die Forscher planen, bis zu 100 Teilnehmer in vier Gruppen einzubeziehen, darunter Kohorten, die stimmungsstabilisierende Medikamente in oraler Form oder als langwirksame Injektionen (LAI) einnehmen.

"Unsere Studie befasst sich mit einer bitteren Realität: Ländliche Gebiete wie das unsere sehen sich mit einem enormen Bedarf an psychischer Gesundheitsversorgung und einem eingeschränkten Zugang zu fachärztlichen Leistungen konfrontiert. Viele Menschen, die mit schweren psychischen Erkrankungen leben, sehen sich finanziellen, geografischen und anderen Hindernissen bei der Behandlung gegenüber, und manche müssen auf die benötigte Versorgung verzichten. Diese Studie soll untersuchen, ob ein gemeindenaher Ansatz dazu beitragen kann, den Zugang zu einer vielversprechenden Intervention zu erweitern", sagte der leitende Forscher Dr. med. Will Rutland, JD, MPH, Assistenzprofessor und regionaler Leiter der Psychiatrie an der UAB Montgomery.

Um sicherzustellen, dass die Teilnehmer das Ernährungsprotokoll erfolgreich einhalten können, arbeitet die Studie sowohl mit der HAFB als auch mit Hatch, einer auf Ernährung spezialisierten gemeinnützigen Organisation, zusammen, um Lebensmittel zu beschaffen, die den Anforderungen einer ketogenen Ernährung entsprechen.

"Wir wissen, dass der Zugang zu nahrhaften Lebensmitteln eine wichtige Rolle für die allgemeine Gesundheit spielt, doch kann dieser Zugang für Familien in ländlichen Gemeinden eine besondere Herausforderung darstellen", sagte John Lucas Jr., Interims-CEO der Heart of Alabama Food Bank. "Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, auf unserem bestehenden Netzwerk zur Lebensmittelverteilung aufzubauen, um innovative Forschung zu fördern und gleichzeitig dazu beizutragen, Hindernisse beim Zugang zu Lebensmitteln für die Teilnehmer zu beseitigen. Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit der UAB zu untersuchen, wie Ernährung und Nahrungsmittel eine größere Rolle bei der Verbesserung der Gesundheitsergebnisse spielen können."

Um weitere praktische Hindernisse für eine Ernährungsumstellung abzubauen, werden die an der Studie beteiligten Ernährungsberater individuelle Anleitungen zur Zubereitung von Speisen und zur Mahlzeitenplanung geben. Als sekundäre Endpunkte werden Indikatoren für die Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen erfasst, darunter Krankenhauseinweisungen und Besuche in der Notaufnahme.

"Diese Studie spiegelt eine Überzeugung wider, die wir zutiefst teilen: dass die Bevölkerungsgruppen mit dem größten Bedarf Zugang zu den vielversprechendsten Therapien haben sollten", sagte Dr. Julie Milder, Direktorin für Neurowissenschaften bei der Baszucki Group. "Dr. Rutland und sein Team schlagen ein Modell vor, das den Grundsatz der Chancengleichheit ernst nimmt indem sie die bestehende Infrastruktur vor Ort nutzen, um strenge Forschungsarbeiten in einer Bevölkerungsgruppe durchzuführen, die in der klinischen Forschung historisch unterrepräsentiert ist."

Über die Baszucki Group

Die Baszucki Group wurde 2021 vom Roblox-Gründer und Vorstandsvorsitzenden David Baszucki sowie der Bestsellerautorin Jan Ellison Baszucki ins Leben gerufen und nutzt Fördermittel, Impact Investing, Interessenvertretung, Storytelling und den Aufbau von Gemeinschaften, um grundlegende Veränderungen in den Bereichen Wissenschaft, Medizin, Landwirtschaft, Ernährung und Umwelt zu bewirken. Ein Schwerpunkt der Baszucki Group liegt auf der Unterstützung von Initiativen an der Schnittstelle von Stoffwechsel, Psychiatrie und Neurowissenschaften mit dem Ziel, die Ergebnisse im Bereich der psychischen Gesundheit zu verbessern. Um mehr über metabolische Ansätze bei psychischen Störungen und der Gehirngesundheit, einschließlich der ketogenen Therapie, zu erfahren, besuchen Sie Metabolic Mind, eine gemeinnützige Initiative der Baszucki Group.

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