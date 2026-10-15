Posen - Bayer 04 Leverkusen hat am zweiten Spieltag der Europa League einen deutlichen 4:0-Auswärtssieg gegen den polnischen Meister Lech Posen gefeiert. Bereits zur Halbzeit lag die Mannschaft von Trainer Carles Martinez mit drei Treffern vorne, ehe Ibrahim Maza kurz vor Schluss den Endstand herstellte.



Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase sorgte eine Entscheidung nach Videobeweis für die Führung: Schiedsrichter Milos Milanovic entschied nach einem Handspiel von Terry Yegbe auf Strafstoß. Patrik Schick verwandelte diesen in der 29. Minute zum 1:0. Kurz darauf erhöhte Malik Tillman in der 32. Minute auf 2:0.



Noch vor dem Seitenwechsel bekam Bayer einen weiteren Elfmeter zugesprochen. Erneut trat Schick an und traf in der 41. Minute zum 3:0.



Nach der Pause kontrollierte Leverkusen das Geschehen weitgehend und ließ nur wenige gefährliche Aktionen der Gastgeber zu. Posen versuchte zwar, offensiv mehr Akzente zu setzen, konnte die gegnerische Defensive aber kaum überwinden. Auf der anderen Seite boten sich Bayer weitere Chancen, die zunächst ungenutzt blieben.



Schließlich setzte Leverkusen den Schlusspunkt. Nach einer Kombination über mehrere Stationen kam Ibrahim Maza in der 89. Minute im Strafraum zum Abschluss und platzierte den Ball im rechten unteren Toreck. Der Treffer zum 4:0 besiegelte den klaren Erfolg der Rheinländer.





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