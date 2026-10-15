Eine neue Dokumentarserie begleitet Gründer kleiner Unternehmen aus aller Welt und zeigt, wie unerwartete Verbindungen und Technologie neue Ideen, neue Ansätze für geschäftliche Herausforderungen und Wachstumschancen hervorbringen.

Heute hat Lenovo die erste Episode seiner neuen Dokumentarreihe Backing Every Business vorgestellt. Dies ist eine weltweite Initiative, die darauf abzielt, kleine Unternehmen mit den Menschen, der Technologie und der Unterstützung in Verbindung zu bringen, die sie benötigen, um zu wachsen und erfolgreich zu sein. Die Serie stellt fünf Unternehmen vor, die am "Twinning"-Programm von Lenovo teilnehmen, das Gründer kleiner Unternehmen aus aller Welt zusammenbringt und sie durch Mentoring bei gemeinsamen Wachstumszielen vernetzt. Dabei erhalten sie Zugang zu Ressourcen wie Technologie, KI-Schulungen und Finanzmittel, die darauf ausgelegt sind, konkrete geschäftliche Herausforderungen zu bewältigen und neue Ideen in die Tat umzusetzen.

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Die vierteilige Serie begleitet Unternehmer aus Japan, Mexiko, Großbritannien und den USA dabei, wie sie Einblicke in die Unternehmen der anderen gewinnen, ungewohnte Branchen und Kulturen kennenlernen und das Wissen weitergeben, das sie beim Aufbau ihrer eigenen Organisationen erworben haben. Aus einer Begegnung zwischen Fremden entstehen Beziehungen, die auf gemeinsamen Herausforderungen basieren. Hinzu kommen sich ergänzende Fachkenntnisse und die Erkenntnis, dass die Lösung für ein geschäftliches Problem nicht immer aus derselben Branche oder der eigenen lokalen Gemeinschaft stammt.

Drei Unternehmen, drei Branchen und eine unerwartete Verbindung

Die Serie beginnt in Japan, wo Ryoji von Chinou Robotics auf David von Rhino Roofers trifft sowie auf Hailey von VacayIt, zwei US-Unternehmer. Ryoji wurde in seiner Arbeit im Bereich der Robotik durch die Verwüstungen, die er nach dem Hanshin-Awaji-Erdbeben von 1995 (Großes Hanshin-Erdbeben) miterlebte, sowie durch den Wunsch motiviert, Technologien zu entwickeln, die Menschen in gefährlichen Situationen helfen können. David betrachtet Risiken aus einer anderen Perspektive: Bei Dacharbeiten kann Sicherheit eine Frage von Leben und Tod sein, während Hailey "VacayIt" ins Leben rief, um eine andere Art von Barriere zu beseitigen und Reisen für Menschen mit Behinderungen sicherer und zugänglicher zu machen.

In Episode 1, verfügbar ab dem 14. Oktober , reisen David und Hailey aus den USA nach Japan, um Ryoji zu treffen und sich bei Chinou Robotics selbst ein Bild zu machen. Obwohl die drei in den Bereichen Robotik, Bauwesen und barrierefreies Reisen tätig sind, entdecken sie eine Gemeinsamkeit: Jeder von ihnen hat ein Unternehmen aufgebaut, das sich der Lösung von Problemen widmet, die die Sicherheit, die Selbstständigkeit und den Alltag der Menschen betreffen.

, reisen David und Hailey aus den USA nach Japan, um Ryoji zu treffen und sich bei Chinou Robotics selbst ein Bild zu machen. Obwohl die drei in den Bereichen Robotik, Bauwesen und barrierefreies Reisen tätig sind, entdecken sie eine Gemeinsamkeit: Jeder von ihnen hat ein Unternehmen aufgebaut, das sich der Lösung von Problemen widmet, die die Sicherheit, die Selbstständigkeit und den Alltag der Menschen betreffen. Die Entwicklung ihrer Zusammenarbeit wird in Episode 2, verfügbar ab dem 15. Oktober, dargestellt. Ryoji stellt David die autonomen Roboter von Chinou vor und regt damit neue Überlegungen an, wie Technologie dazu beitragen könnte, Sicherheitsherausforderungen im Dachdeckerhandwerk zu bewältigen. David wiederum bringt seine eigenen Geschäftserfahrungen in die Gespräche über die Wachstumsziele von Chinou ein, und Hailey untersucht, wie KI-gestützte Tools dazu beitragen könnten, Menschen mit Behinderungen mehr Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu eröffnen.

"Ich habe mich gefragt, wo der Zusammenhang zwischen meiner Arbeit auf Dächern und der Robotik liegt, und habe mich ein paar Tage lang damit herumgeschlagen, bis es mir schließlich klar wurde: Es geht um Sicherheit", sagte David Villarreal, Eigentümer von Rhino Roofers. "Die Teams arbeiten in einer Höhe von 26 Stockwerken und bei Windgeschwindigkeiten von 60 Meilen pro Stunde ist das extrem gefährlich. Es gibt Geräte, die wir derzeit zum Verschweißen von Nähten auf einem Dach einsetzen könnten wir diese autonomer gestalten? Ich habe mit [Ryoji] darüber gesprochen, und schon am nächsten Morgen hatte er einen Entwurf fertig. Diese [Idee] ist nicht nur cool für das Unternehmen, sondern rettet auch Menschenleben."

"Es gibt keinen einheitlichen Weg zum Aufbau eines Kleinunternehmens, und die Unterstützung muss dem Rechnung tragen", sagte Emily Ketchen, Senior Vice President and Chief Marketing Officer, Intelligent Devices Group and International Markets, Lenovo. "'Backing Every Business' führte bei uns zu der Erkenntnis, dass Technologie unglaublich wirkungsvoll sein kann aber ebenso das Wissen und die Erfahrung eines anderen Unternehmers, der vor einer ähnlichen Herausforderung stand, eine ganz andere Perspektive einbringt oder einfach versteht, was es braucht, um ein Unternehmen aufzubauen. Indem wir intelligentere Technologie, menschliche Erfahrung und Vernetzung miteinander verbinden, möchten wir Unternehmern mehr Möglichkeiten bieten, die Unterstützung zu finden, die sie benötigen, um Probleme zu lösen, neue Chancen zu nutzen und ihre Unternehmen auszubauen."

Eine gemeinsame Sprache vermittelt durch Nahrung

Anschließend widmet sich die Serie einer weiteren Verbindung und bringt Unternehmer aus der Lebensmittelbranche aus Mexiko und Nordirland zusammen, deren Unternehmen auf Kultur, Gemeinschaft und der Liebe zum Essen basieren.

In Episode 3, verfügbar ab dem 19. Oktober, reisen Mario und Alexandra von Mi Tierra von Mexico nach Nordirland, um sich mit Geri von Chocolate Manor zu treffen. Tausende Meilen und unterschiedliche Kulturen trennen die Unternehmer, doch ihre gemeinsame Leidenschaft für das Essen schafft eine unmittelbare Verbindung.

Mario und Alexandra von Mi Tierra von Mexico nach Nordirland, um sich mit Geri von Chocolate Manor zu treffen. Tausende Meilen und unterschiedliche Kulturen trennen die Unternehmer, doch ihre gemeinsame Leidenschaft für das Essen schafft eine unmittelbare Verbindung. In Episode 4, verfügbar ab dem 21. Oktober, verbindet Geri mithilfe des Kochens Mario und Alexandra mit ihren Wurzeln. Mario und Alexandra revanchieren sich mit einer neuen Perspektive für das Unternehmen von Geri. Sie untersuchen, wie die richtige Technologie ihr dabei helfen könnte, eine wichtige Lücke in ihrem Buchungssystem zu schließen und neue Wachstumschancen zu erschließen.

"Als der Preis für deinen Rohstoff das, worauf du dein gesamtes Geschäft aufgebaut hast um 30 stieg und dann noch einmal um weitere 40 … Ich erinnere mich, dass ich dachte: 'Ich weiß nicht, ob wir das tatsächlich überstehen werden', und ich hatte wirklich große Schwierigkeiten", sagte Geri Martin, Eigentümer von Chocolate Manor. "Ich habe so viel von [Mario und Alexandra] gelernt und bin wieder total begeistert von meinem Unternehmen."

Von gemeinsamen Problemen zu gemeinsamen Fortschritten

Gemeinsam setzen die Erfahrungen dieser Unternehmen Chinou Robotics, Chocolate Manor, Mi Tierra, Rhino Roofers und VacayIt die zentrale Überzeugung hinter "Backing Every Business" in die Tat um: "Ein geteiltes Problem ist ein halbes Problem." Trotz unterschiedlicher Branchen, Kulturen und geografischer Gegebenheiten stehen Unternehmer oft vor ähnlichen Herausforderungen. Der Zugang zu der richtigen Unterstützung, zu neuen Perspektiven und zu gemeinsamen Erfahrungen kann ihnen helfen, diese Herausforderungen aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten und neue Wege nach vorne zu finden.

Für Lenovo spiegelt das "Twinning"-Programm einen umfassenderen Ansatz zur Unterstützung kleiner Unternehmen wider: Dabei werden die globale Reichweite und die technologische Expertise des Unternehmens mit etwas ebenso Wichtigem kombiniert dem Zugang zu Menschen, Perspektiven und Erfahrungen, mit denen Unternehmer sonst möglicherweise nicht in Berührung kämen. Trotz unterschiedlicher Branchen, Kulturen und geografischer Gegebenheiten stehen kleine Unternehmen oft vor ähnlichen Herausforderungen. Indem man sie über diese Grenzen hinweg miteinander vernetzt, können Gründer diese Herausforderungen aus einem anderen Blickwinkel betrachten, und Technologie kann ihnen dabei helfen, neue Ideen in die Praxis umzusetzen.

Die Folgen der Dokumentarserie "Backing Every Business" werden am 14., 15., 19. und 21. Oktober erstmals ausgestrahlt. Die komplette Dokumentation ist ab dem 29. Oktober verfügbar.

Wenn Sie mehr über die Serie und Lenovo Backing Every Business erfahren möchten, dann besuchen Sie: www.lenovo.com/backing-every-business.

Die Aussagen der teilnehmenden Unternehmer spiegeln deren individuelle Ansichten und Erfahrungen wider. Hinweise auf mögliche Vorteile oder Ergebnisse, die im Zusammenhang mit den im Rahmen des Twinning-Programms untersuchten Konzepten erörtert wurden, wurden von Lenovo nicht unabhängig überprüft.

Über Lenovo

Lenovo ist ein globales Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 83 Milliarden US-Dollar, das auf Platz 153 der Fortune Global 500 rangiert und täglich Millionen von Kunden in 180 Märkten bedient. Geleitet von seiner Vision "Smarter Technology for All" verfolgt Lenovo eine Hybrid-KI-Strategie, die sich auf zwei Bereiche erstreckt: "Personal AI" eine persönliche KI für mehrere Geräte und "Enterprise AI", die Kunden dabei unterstützt, Daten in Erkenntnisse und Mehrwert umzuwandeln. Diese Strategie wird durch das Engagement des Konzerns für Innovationen von Weltklasse und ein umfassendes KI-Portfolio umgesetzt, das Geräte, Infrastrukturlösungen, Software, Lösungen und Dienstleistungen umfasst. Lenovo ist an der Börse von Hongkong unter Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) notiert. Erfahren Sie mehr unter www.lenovo.com und verfolgen Sie die neuesten Nachrichten in unserem Newsroom.

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