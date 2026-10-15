Angesichts der stark zunehmenden Nutzung von KI durch Kinder trägt die Zertifizierung der IEEE Standards Association dazu bei, dass KI-Produkte für Kinder ethisch verantwortungsvoll konzipiert, unabhängig getestet und hinsichtlich Sicherheit und Wohlergehen kontinuierlich überprüft werden

Erste Produktzertifizierung für eine Bildungsplattform des Griechischen Nationalen Zentrums für wissenschaftliche Forschung erteilt

Die IEEE Standards Association, die globale, auf Konsensbildung ausgerichtete Organisation zur Entwicklung von Standards des IEEE der weltweit größten technischen Berufsorganisation und gemeinnützigen Einrichtung, die sich der Förderung von Technologie zum Wohle der Menschheit verschrieben hat hat heute ihr Zertifizierungsprogramm Responsible AI for Children (RAIC) mit der ersten Zertifizierung eines Produkts für die Online-Sicherheit von Kindern vorangetrieben.

Da Kinder zunehmend mit digitalen und KI-gestützten Technologien in Berührung kommen, wünschen sich Eltern, Pädagogen, Entwickler und Regulierungsbehörden Instrumente, denen sie vertrauen können. Die Zertifizierung "Responsible AI for Children" (RAIC) des IEEE geht direkt auf diese Bedürfnisse ein, indem sie globale technische Standards in eine praktische Bewertung für altersgerechtes Design und Kindersicherheit umsetzt und so Organisationen dabei unterstützt, den Werten, Rechten und dem Wohlergehen von Kindern bei ihren digitalen Produkten und Dienstleistungen Vorrang einzuräumen.

"Da KI immer mehr zum Alltag von Kindern wird, ist unsere Verantwortung als Technologieführer größer denn je", sagte Mary Ellen Randall, IEEE-Präsidentin und CEO für 2026. "Wir müssen dazu beitragen, dass KI-Systeme, die für Kinder entwickelt werden, sichere und fördernde Erfahrungen in den Vordergrund stellen. Dieses Zertifizierungsprogramm verschafft Organisationen einen Wettbewerbsvorteil, indem es nachweist, dass ihre KI-gestützten Produkte wie intelligentes Spielzeug, Online-Spiele und Bildungslösungen das Wohlbefinden von Kindern fördern und dazu beitragen, das Vertrauen von Familien und Pädagogen zu gewinnen."

Das vertrauensorientierte Zertifizierungsprogramm des IEEE trägt dazu bei, KI für Kinder sicherer zu machen

Die RAIC-Zertifizierung der IEEE Standards Association bedeutet, dass ein KI-Produkt für Kinder sei es ein intelligentes Spielzeug, eine Lern-App oder eine Nachhilfeplattform unabhängig getestet und auf die Einhaltung konkreter Sicherheits- und Ethikanforderungen überprüft wurde. Durch die Angleichung von Design- und Bewertungsverfahren unterstützt das Programm Technologieunternehmen, öffentliche Einrichtungen und Bildungsorganisationen dabei, vertrauenswürdigere digitale Produkte für Kinder zu entwickeln.

Designanforderungen: Organisationen müssen von Beginn der Entwicklung an standardbasierte Datenschutzmaßnahmen, altersgerechte Inhaltsbeschränkungen und Schutzvorkehrungen für die Rechte von Kindern (gemäß der Konvention der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes) einbauen und dürfen diese nicht erst nachträglich einfügen.

Organisationen müssen von Beginn der Entwicklung an standardbasierte Datenschutzmaßnahmen, altersgerechte Inhaltsbeschränkungen und Schutzvorkehrungen für die Rechte von Kindern (gemäß der Konvention der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes) einbauen und dürfen diese nicht erst nachträglich einfügen. Unabhängige Prüfung: Von der IEEE akkreditierte Prüfer bewerten das fertige Produkt anhand der RAIC-Anforderungen, bevor die Zertifizierung erteilt wird vergleichbar mit der Vergabe eines Sicherheitssiegels für physisches Spielzeug.

Von der IEEE akkreditierte Prüfer bewerten das fertige Produkt anhand der RAIC-Anforderungen, bevor die Zertifizierung erteilt wird vergleichbar mit der Vergabe eines Sicherheitssiegels für physisches Spielzeug. Laufende Rechenschaftspflicht: Zertifizierte Organisationen müssen die Einhaltung der Anforderungen auch bei Produktänderungen kontinuierlich nachweisen, anstatt eine statische, einmalige Überprüfung zu durchlaufen.

"Kinder machen einen bedeutenden Anteil der heutigen Online-Welt aus, doch allzu oft werden sie bei der Entwicklung von Technologien erst im Nachhinein berücksichtigt", sagte Sophia A. Muirhead, IEEE-Geschäftsführerin und Chief Operating Officer. "Unser Fokus als Gesellschaft muss darauf liegen, Vertrauen und Sicherheit direkt in die Tools einzubauen, mit denen unsere Kinder täglich interagieren. Dazu benötigen wir unabhängig überprüfte, altersgerechte Designstandards wie die Zertifizierung 'Responsible AI for Children', die dazu beitragen, junge Nutzer vor Schaden zu schützen und ihnen gleichzeitig ermöglichen, von den vielen Vorteilen der Technologie zu profitieren."

Die Zertifizierungsprogramme des IEEE stützen sich auf ein globales Netzwerk unabhängiger Testlabore und Gutachter, um sicherzustellen, dass kindgerechte Geräte und Systeme anerkannte Standards für Sicherheit und Zuverlässigkeit erfüllen. Sie sind eine Erweiterung des weltweit anerkannten Programms des IEEE für ethische KI CertifAIEd und schlagen eine Brücke zwischen zwei zentralen IEEE-Standards: IEEE 2089, der Anforderungen an altersgerechte digitale Dienste festlegt, und IEEE 7000, der Leitlinien für ethisches Systemdesign vorgibt.

Erste Produktzertifizierung für "d-AI-logue" des NCSR Demokritos

Die IEEE Standards Association gab zudem bekannt, dass das erste zertifizierte Produkt "d-AI-logue" ist, eine innovative, KI-gestützte Bildungsplattform, die vom griechischen Nationalen Zentrum für wissenschaftliche Forschung (NCSR) "Demokritos" entwickelt wurde. Die Plattform nutzt den sokratischen Dialog eine Lehrmethode, die sich eher auf leitende Fragen als auf direkte Antworten konzentriert -, um Schüler dabei zu unterstützen, Informationen selbstständig zu bewerten.

Die Zertifizierung bietet griechischen Pädagogen, Schulen, Ministerien und Eltern die unabhängige Gewissheit, dass das Produkt anhand strenger Kriterien für den Einsatz bei Kindern bewertet wurde, was das Vertrauen und die Akzeptanz stärkt, während die Plattform in Pilotprojekten im Unterricht und in Bildungsprogrammen eingeführt wird.

"Wir beim NCSR Demokritos sind davon überzeugt, dass KI-Systeme eine transformative Rolle in der Bildung spielen können allerdings nur, wenn sie verantwortungsbewusst entwickelt und eingesetzt werden", sagte Dr. Georgios Petasis, Forscher und Koordinator von d-AI-logue am NCSR "Demokritos". "Wir haben die Zertifizierung 'IEEE CertifAIEd Responsible AI for Children' angestrebt, da eine unabhängige Validierung bei der Entwicklung von KI-Systemen für Kinder von entscheidender Bedeutung ist. Die Zertifizierung unterstreicht unser Engagement für Vertrauen, Transparenz, menschliche Aufsicht und pädagogische Integrität und vermittelt Pädagogen, politischen Entscheidungsträgern und Eltern die Gewissheit, dass d-AI-logue mit dem Wohl der Lernenden im Mittelpunkt konzipiert wurde."

Um mehr über das RAIC-Zertifizierungsprogramm zu erfahren oder eine Produktbewertung zu beantragen, besuchen Sie bitte https://ieeesa.io/raic.

Über die IEEE Standards Association

Die IEEE Standards Association (IEEE SA) ist eine weltweit führende Normungsorganisation, die Technologien zum Wohle der Menschheit vorantreibt. Durch einen offenen, konsensbasierten Prozess bringt die IEEE SA Experten aus Industrie, Regierung, Wissenschaft und Zivilgesellschaft zusammen, um weltweit anerkannte Standards zu entwickeln, die technologische Entwicklung im Vorfeld der Standardisierung zu fördern, Konformitätsbewertungen durchzuführen, Schulungen anzubieten und die Zusammenarbeit mit Regierungen zu stärken mit dem Ziel, soziotechnische Herausforderungen anzugehen, das Wohlergehen von Kindern und die digitale Sicherheit zu unterstützen sowie das Vertrauen in neue Technologien zu stärken. Durch Standards, Zusammenarbeit und Innovation trägt die IEEE SA dazu bei, eine sicherere, nachhaltigere und gerechtere Welt zu gestalten.

Über IEEE

Das IEEE ist die weltweit größte technische Fachorganisation und eine gemeinnützige Einrichtung, die sich der Förderung von Technologie zum Wohle der Menschheit verschrieben hat. Durch seine viel zitierten Publikationen, Konferenzen, Technologiestandards sowie beruflichen und pädagogischen Aktivitäten ist das IEEE eine vertrauenswürdige Stimme in Bereichen, die von globalen Standards, Luft- und Raumfahrtsystemen, Computern und Telekommunikation bis hin zu Biomedizintechnik, Elektrizitätswirtschaft und Unterhaltungselektronik reichen. Erfahren Sie mehr unter https://www.ieee.org.

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