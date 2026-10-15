Freiburg - Der SC Freiburg hat am Donnerstag sein erstes Spiel in der Ligaphase der Conference League gegen den FK Jablonec mit 3:2 gewonnen.



Freiburg übernahm nach einer zunächst ausgeglichenen Anfangsphase zunehmend die Kontrolle. Die Mannschaft von Trainer Julian Schuster setzte Jablonec unter Druck und kam durch Cyriaque Irie und Lukas Kübler zu mehreren aussichtsreichen Abschlüssen. Zweimal fehlte nur wenig zum ersten Treffer, als der Ball an der Latte landete.



In der 15. Minute belohnte Grifo die offensive Überlegenheit der Breisgauer. Mit einem direkt verwandelten Freistoß aus zentraler Position brachte er sein Team in Führung. Freiburg blieb anschließend gefährlich, versäumte es jedoch, den Vorsprung auszubauen. Das rächte sich in der 28. Minute: Nach einer Hereingabe von Jiri Slama kam Antonin Rusek zum Abschluss. Ginter lenkte den Ball unglücklich ins eigene Tor, sodass Jablonec überraschend zum Ausgleich kam.



In der 53. Minute fiel das 2:1: Nach einem Freiburger Eckball prallte der Ball von Dusan Pavlovic ins Tor der Tschechen. Nach einer Überprüfung durch den Videoassistenten erkannte der Schiedsrichter den Treffer an.



Freiburg nutzte den Schwung und legte in der 65. Minute nach. Nachdem ein Abschluss von Grifo abgeblockt worden war, kam Eggestein an den Ball und traf mit einem Schuss aus der zweiten Reihe präzise ins linke Eck. In der dritten Minute der Nachspielzeit kam schließlich Garang Kuol nach einer leicht abgefälschten Hereingabe von Martin Cedidla aus kurzer Distanz zum Abschluss und verkürzte auf 2:3.





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