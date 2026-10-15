Die Verbraucherzentrale Niedersachsen ist erfolgreich gegen eine rechtswidrige Tarifänderung und Preiserhöhung durch Starlink in Deutschland vorgegangen. Nutzer:innen haben jetzt die Möglichkeit, ihr Geld zurückzuverlangen. Im Mai 2026 hatte Starlink in Deutschland den Abopreis für den Tarif Privathaushalt (200 Megabit pro Sekunde) während der Laufzeit von 49 auf 55 Euro im Monat erhöht. Zudem soll auch die angebotene maximale Geschwindigkeit geschrumpft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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