Der "Future Health Digital Innovation Challenge 2026" lädt Teilnehmer dazu ein, Lösungen in den Bereichen KI, Software und vernetzte Technologien für die Bereiche Fruchtbarkeit, Bevölkerungsgesundheit und Wohlbefinden zu entwickeln

Ausgewählte Teams erhalten Zugang zu technischem und klinischem Fachwissen aus dem gesamten Gesundheits- und Innovationsökosystem von Abu Dhabi sowie strukturierte Unterstützung bei der Verfeinerung ihrer Lösungen, der Überprüfung von Annahmen und der Entwicklung funktionsfähiger Prototypen, wodurch sie vielversprechende Ideen schneller in die Praxis umsetzen können

Ausgewählte Lösungen können zudem in weitere Validierungs-, Inkubations-, Pilot- und Skalierungsphasen übergehen, während sich drei Finalisten bei einer Preisverleihung auf der GITEX 2026 einen Gesamtpreis von 105.000 US-Dollar teilen werden

Das Programm verbindet globale Innovation mit Abu Dhabis Fachwissen in den Bereichen Klinik, Gesundheitssystem und Technologie

Inception42, MBZUAI und Microsoft beteiligen sich als Mitgestalter an der Challenge

"Future Health A Global Initiative by Abu Dhabi" hat die Bewerbungsphase für die Future Health Digital Innovation Challenge 2026 eröffnet und lädt Innovatoren aus aller Welt ein, Lösungen in den Bereichen KI, Software und vernetzte Technologien zu entwickeln, die Menschen und Gesundheitssystemen helfen, Gesundheitsbedürfnisse früher zu erkennen und schneller zu handeln.

Ausgewählte Teams erhalten Zugang zu technischem und klinischem Fachwissen aus dem gesamten Gesundheits- und Innovationsökosystem von Abu Dhabi sowie strukturierte Unterstützung, um ihre Lösungen zu verfeinern, Annahmen zu testen und funktionsfähige Prototypen zu entwickeln, wodurch sie vielversprechende Ideen schneller in praktische Lösungen umsetzen können. Ausgewählte Lösungen haben zudem die Möglichkeit, weitere Validierungs-, Inkubations-, Pilot- und Skalierungsphasen zu durchlaufen. Im Rahmen des Programms werden drei Finalisten an einer Preisverleihung auf der GITEX 2026 teilnehmen und sich ein Preisgeld von insgesamt 105.000 US-Dollar teilen. Das Gewinnerteam erhält 50.000 US-Dollar, die beiden Finalisten erhalten jeweils 35.000 US-Dollar und 20.000 US-Dollar.

Digitale Technologien eröffnen neue Möglichkeiten, um Menschen dabei zu helfen, ihre eigene Gesundheit besser zu verstehen, und um zu erkennen, wie Gesundheitssysteme am besten auf neue Bedürfnisse und Chancen reagieren können. Die Weltbank schätzt, dass menschenzentrierte und evidenzbasierte digitale Investitionen Regierungen dabei helfen könnten, bis zu 15 der Gesundheitskosten einzusparen1, was das Potenzial von Technologie unterstreicht, Gesundheitsergebnisse zu verbessern und gleichzeitig Ressourcen besser zu nutzen. Mit starken klinischen Kompetenzen, vernetzten Gesundheitsinformationen und technologischem Fachwissen bietet Abu Dhabi ein vertrauenswürdiges Umfeld, in dem dieses Potenzial in praktische Lösungen umgesetzt werden kann, indem globale Innovationen mit den tatsächlichen Gesundheitsbedürfnissen und Wegen zur Umsetzung verbunden werden.

Der Wettbewerb wird diesen Ansatz auf drei Bereiche anwenden Fruchtbarkeit, Bevölkerungsgesundheit und Wohlbefinden -, wobei die teilnehmenden Teams aufgefordert sind, Lösungen innerhalb eines der Schwerpunktbereiche des Wettbewerbs zu entwickeln:

Fruchtbarkeit: Untersuchung, wie Technologie ein frühzeitigeres Verständnis der reproduktiven Gesundheit und des Fortpflanzungspotenzials fördern kann, um Einzelpersonen und Ärzten zu helfen, fundiertere Entscheidungen zu treffen und sich in der Fertilitätsversorgung zurechtzufinden.

Bevölkerungsgesundheit: Untersuchung, wie Daten und Technologie dazu beitragen können, aufkommende Gesundheitsrisiken zu erkennen, Prävention und Vorsorge zu stärken und zeitnahe Maßnahmen in Gemeinden und Bevölkerungsgruppen zu unterstützen.

Wohlbefinden: Untersuchung, wie Technologie Menschen dabei helfen kann, Veränderungen ihrer Gesundheit und ihres Wohlbefindens zu verstehen, gesündere Verhaltensweisen beizubehalten und im Laufe der Zeit Zugang zu individuellerer Unterstützung zu erhalten.

Die drei Bereiche spiegeln die bereits in Abu Dhabi voranschreitende Arbeit in den Bereichen reproduktive Gesundheit, Bevölkerungsgesundheit und gesundes Leben wider und bieten einen praxisnahen Kontext für die im Rahmen der Challenge entwickelten Lösungen.

I. E. Dr. Noura Khamis Al Ghaithi, Staatssekretärin im Gesundheitsministerium von Abu Dhabi, sagte: "Digitale Innovationen eröffnen uns neue Wege, Gesundheitsrisiken und -bedürfnisse früher zu erkennen. Jetzt bietet sich die Gelegenheit, diese Erkenntnisse in Maßnahmen umzusetzen, die die Gesundheit der Menschen verbessern und proaktivere sowie individuellere Versorgungsmodelle fördern.

"Abu Dhabi schafft ein Umfeld, in dem Innovatoren Lösungen für dringende Gesundheitsbedürfnisse entwickeln können, unterstützt durch starke klinische Kompetenzen, vernetzte Gesundheitsinformationen und fortschrittliches technologisches Know-how. Im Rahmen der Future Health Digital Innovation Challenge 2026 laden wir Talente aus aller Welt ein, vielversprechende Ideen einzubringen und gemeinsam mit unserem Ökosystem daran zu arbeiten, diese Ideen in die Praxis umzusetzen. Die im Rahmen dieser Challenge entwickelten Lösungen haben das Potenzial, bessere Gesundheitsergebnisse in Abu Dhabi zu unterstützen und gleichzeitig Technologien und Wissen zu generieren, die weltweit zu besseren Gesundheitssystemen beitragen können", fügte sie hinzu.

Die Future Health Digital Innovation Challenge steht Bewerbern weltweit offen und lädt Start-ups, Forscher, Entwickler, Kliniker, Studierende und Unternehmer ein, sich einzeln oder als multidisziplinäre Teams zu bewerben. Die Bewerbungen können neue Konzepte, Prototypen im Frühstadium oder bestehende Lösungen umfassen, die angepasst werden können, um einen der drei Bereiche der Challenge anzugehen.

Ausgewählte Teilnehmer nehmen an einem strukturierten Entwicklungsprogramm teil und erhalten technische und klinische Beratung von Experten aus dem gesamten Gesundheits- und Innovationsökosystem Abu Dhabis. Das Programm wird den Teams dabei helfen, ihre Lösungen zu verfeinern, ihre Annahmen zu überprüfen und funktionsfähige Prototypen oder demonstrierbare Technologien zu entwickeln. Über den Wettbewerb hinaus können ausgewählte Lösungen auch für eine weitere Validierung und mögliche Wege in Richtung Inkubation, Pilotierung und Skalierung in Betracht gezogen werden, wodurch sich Chancen für eine kontinuierliche Weiterentwicklung nach Abschluss des Programms ergeben.

Die gemeinsam mit MBZUAI, Inception42 und Microsoft ins Leben gerufene Challenge wird die Teilnehmer mit Fachwissen in den Bereichen künstliche Intelligenz, Technologieentwicklung und Lösungsentwicklung sowie mit klinischen und gesundheitssystembezogenen Perspektiven aus dem Gesundheitsökosystem von Abu Dhabi zusammenbringen.

"Future Health A Global Initiative by Abu Dhabi" ist eine ganzjährige Plattform für globale Zusammenarbeit und transformative Innovationen im Gesundheitswesen. "Future Health A Global Initiative by Abu Dhabi" ist eine ganzjährige Plattform für globale Zusammenarbeit und transformative Innovationen im Gesundheitswesen. Das Thema für 2026, "To Sense is to Predict", untersucht, wie ein besseres Verständnis von Gesundheitssignalen frühzeitigere und fundiertere Maßnahmen unterstützen kann, und bündelt globales Fachwissen, um Lösungen mit messbaren Auswirkungen auf die Gesundheit voranzutreiben.

Innovatoren, die Lösungen unter Einsatz von KI, Software und vernetzten Technologien entwickeln, sind eingeladen, sich bis zum 15. November 2026 zu bewerben. Die vollständigen Teilnahmebedingungen, Programmdetails und Informationen zur Bewerbung finden Sie unter Future Health Digital Innovation Challenge Hack2skill.

Über Future Health eine globale Initiative von Abu Dhabi

Future Health ist eine ganzjährige Plattform für globale Zusammenarbeit und transformative Innovationen im Gesundheitswesen, die unter der Schirmherrschaft Seiner Hoheit Scheich Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Kronprinz von Abu Dhabi und Vorsitzender des Exekutivrats von Abu Dhabi, steht.

Future Health bringt Gesundheitsforscher, politische Entscheidungsträger, Führungskräfte aus der Wirtschaft, Investoren und Unternehmer aus verschiedenen Disziplinen und Regionen zusammen und treibt gemeinsames Handeln voran, um die Gesundheitssysteme zu stärken und ein längeres, gesünderes Leben für alle zu ermöglichen.

Durch ein ganzjähriges Programm mit Forschungserkenntnissen, Publikationen, Initiativen zur Wirkungssteigerung, Challenges, F&E-Förderung und sektorübergreifenden Treffen treibt Future Health den Fortschritt in vier Schwerpunktbereichen voran: Langlebigkeit und Präzisionsmedizin, Gesundheitssysteme und Nachhaltigkeit, digitale Gesundheit und KI sowie Investitionen in die Lebenswissenschaften.

Future Health wird vom Gesundheitsministerium von Abu Dhabi und seinen Gründungspartnern PureHealth, M42, dem Institute for Healthier Living Abu Dhabi sowie Mubadala Bio organisiert und veranstaltet. Mediclinic Middle East fungiert als strategischer Partner und Burjeel Holdings als assoziierter Partner.

Weitere Informationen finden Sie unter www.futurehealthinitiative.ae ?und folgen Sie Future Health auf: X, Instagram, LinkedIn und Facebook.

Über das Gesundheitsministerium von Abu Dhabi (Department of Health, DoH):

Das DoH ist die Aufsichtsbehörde für den Gesundheitssektor im Emirat Abu Dhabi und stellt durch die Überwachung des Gesundheitszustands der Bevölkerung eine hervorragende Gesundheitsversorgung sicher. Das DoH definiert die Strategie für das Gesundheitssystem, überwacht und analysiert den Gesundheitszustand der Bevölkerung sowie die Leistung des Systems. Außerdem entwickelt das DoH den regulatorischen Rahmen für das Gesundheitssystem, führt Kontrollen zur Einhaltung der Vorschriften durch, setzt Standards durch und fördert die Übernahme von Best Practices auf Weltklasseniveau sowie von Leistungszielen durch alle Gesundheitsdienstleister im Emirat. Neben diesen Aufgaben treibt es Programme voran, um das Bewusstsein für einen gesunden Lebensstil unter den Einwohnern des Emirats Abu Dhabi zu stärken und die Umsetzung entsprechender Lebensweisen zu fördern; darüber hinaus regelt es den Leistungsumfang, die Beiträge und die Erstattungssätze des Gesundheitssystems.

Weitere Informationen zum DOH finden Sie unter https://www.doh.gov.ae/ und folgen Sie dem DOH auf Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn und YouTube.

1 Weltbank, Digital-in-Health: Unlocking the Value for Everyone, Weltbank, 2023

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