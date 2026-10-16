Die Gründungspartner Beroe, Keelvar und Zip lassen die gemeinschaftsorientierte Veranstaltung wieder aufleben mit einem von Praktikern gestalteten Programm, das sich mit dem Einsatz von KI in der Praxis und der Zukunft des Beschaffungswesens befasst

ProcureTEX, die von der Gemeinschaft getragene Veranstaltung für erstklassige Beschaffungstechnologie, findet am 3. November 2026 im Circa in Amsterdam zum zweiten Mal statt. Nach ihrem Debüt in London im Jahr 2025 legt die Veranstaltung den Schwerpunkt verstärkt darauf, wie KI den Beschaffungsbereich neu gestaltet. Sie wird über 250 Führungskräfte aus dem Beschaffungswesen und Teams für digitale Transformation aus Großunternehmen mit geprüften, branchenführenden Technologieanbietern zusammenbringen, um zu erleben, wie KI-Agenten und interoperable Tools gemeinsam an realen unternehmerischen Herausforderungen arbeiten.

Die von Beroe, Keelvar und Zip gemeinsam ins Leben gerufene Veranstaltung basiert auf der Überzeugung, dass die Zukunft des Beschaffungswesens nicht in einer monolithischen All-in-One-Suite liegt, sondern in einem Ökosystem aus erstklassigen, aufeinander abgestimmten Tools. Sie richtet sich an Führungskräfte aus dem Beschaffungswesen und der Unternehmensleitung, die nach skalierbaren, modernen Lösungen suchen ganz gleich, ob sie den Wandel vorantreiben, mit veralteten Tools unzufrieden sind oder sich mit Kollegen austauschen möchten, die ähnliche Probleme lösen und KI erfolgreich einsetzen.

Der renommierte Technologieanalyst und ehemalige Partner von Andreessen Horowitz, Benedict Evans, eröffnet die Veranstaltung. Auf dem Programm stehen zudem führende Beschaffungsmanager von Roche, Siemens Energy und PVH sowie Live-Demos, Roundtable-Gespräche ausschließlich für Praktiker und CPO-Sitzungen hinter verschlossenen Türen. Das Programm für 2026 konzentriert sich auf praktische, nicht von Hype getriebene Anwendungen von KI im Beschaffungswesen, mit Vorträgen zu Multi-Agenten-Systemen, dem "Agentic Center of Excellence", entscheidungsrelevanten Daten und dem vernetzten Best-of-Breed-Stack.

"Der "Best-of-Breed"-Ansatz funktioniert nur, wenn die Tools tatsächlich miteinander kommunizieren können", sagte Alan Holland, CEO und Gründer von Keelvar sowie Gründungspartner von ProcureTEX. "Das Ziel von ProcureTEX ist es, den Synergieeffekt zu veranschaulichen, der entsteht, wenn intelligente Systeme kombiniert werden, die jeweils ganz bestimmte Probleme außergewöhnlich gut lösen. Wenn Führungskräfte im Beschaffungswesen die Interoperabilität in der Praxis erleben können, hilft ihnen dies, den Überblick zu behalten und schneller einen Mehrwert zu erzielen."

"Früher stellten Führungskräfte im Beschaffungswesen die Frage, ob sie selbst entwickeln oder kaufen sollten. Heute tun die meisten beides, und die schwierigere Frage lautet nun, wie man autonome Agenten steuern kann, sobald diese im Unternehmen im Einsatz sind", sagte Michael Rooney, Director für Unternehmenstransformation bei Zip und Gründungspartner von ProcureTEX. "Auf der ProcureTEX finden diese Gespräche offen und ehrlich zwischen Fachleuten statt, während die Technologie live auf der Bühne vorgeführt wird."

"Im vergangenen Jahr haben wir erklärt, dass ProcureTEX die tatsächlichen Reibungspunkte im Beschaffungswesen direkt angehen würde: mangelhafte Daten, unzusammenhängende Prozesse und Kennzahlen, denen niemand voll und ganz vertraut. Die KI hat diese Probleme nicht beseitigt. Sie hat die Herausforderungen sogar noch verschärft, denn ein Entscheidungsträger, der auf der Grundlage schlechter Daten handelt, trifft schlechte Entscheidungen nur noch schneller", sagte Vel Dhinagaravel, Gründer und CEO von Beroe sowie Gründungspartner von ProcureTEX. "Die Teams, die einen echten Nutzen aus der KI ziehen, sind diejenigen, die die zugrunde liegenden Strukturen optimieren. Genau darüber möchten wir in Amsterdam diskutieren."

Warum sich ProcureTEX von anderen abhebt

ProcureTEX wurde speziell auf der Grundlage von sechs Kernprinzipien entwickelt:

Interoperabilität in der Praxis: Live-Workshops, in denen erstklassige Tools vorgestellt werden, mit denen wir gemeinsam reale Herausforderungen meistern

Ausgewählte Inhalte: Vordenkerrollen und praxisorientierte Workshops ohne überflüssige Inhalte oder Füllmaterial

Von Praktikern geleitet: Workshops und Diskussionen, die von tatsächlichen Anwendern und Betreibern und nicht von Anbietern geleitet werden

Transparentes Sponsoring: Keine "Pay-to-Play"-Vortragsplätze oder Werbegags die Teilnahme muss sich verdienen

Ausschließlich bewährte Anbieter: Anbieter werden hinsichtlich Skalierbarkeit, Interoperabilität und Eignung für den Einsatz in Unternehmen geprüft

Qualität vor Einfluss: Referenten werden aufgrund ihrer Erfahrung ausgewählt, nicht aufgrund der Berufsbezeichnung auf ihrer Visitenkarte

Werden Sie Teil der Gemeinschaft: Die Anmeldung ist ab sofort unter www.procuretex.com möglich.

Über ProcureTEX

ProcureTEX ist die von der Gemeinschaft organisierte Veranstaltung für erstklassige Beschaffungstechnologie. Gegründet von Beroe, Keelvar und Zip, bringt sie Führungskräfte aus dem Beschaffungswesen, Teams für digitale Transformation und geprüfte Technologieanbieter zusammen, um anhand von Live-Demos, von Praktikern geleiteten Veranstaltungen und praxisorientierten Workshops zu erleben, wie erstklassige Tools zusammenwirken.

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