Branchenführer kommen zusammen, um zu erörtern, wie vertrauenswürdige KI, agentenbasierte Intelligenz und Automatisierung das Risikomanagement verändern, den autonomen Netzwerkbetrieb beschleunigen und neue Möglichkeiten zur Wertschöpfung erschließen

Mobileum Inc. ("Mobileum"), ein weltweit führender Anbieter von Telekommunikationsanalysen und Netzwerklösungen, brachte im Rahmen seiner Veranstaltungsreihe "Mobileum Spark" in Lissabon (Portugal) und Frankfurt (Deutschland) Telekommunikationsbetreiber und Branchenführer zusammen, um zu erörtern, wie künstliche Intelligenz (KI), agentenbasierte KI und Automatisierung den Netzwerkbetrieb verändern und die Entwicklung hin zu autonomen Netzwerken beschleunigen.

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Telecom operators, industry leaders, and Mobileum experts at Mobileum Spark 2026.

Mit den Schwerpunkten Risikomanagement und Betrugsbekämpfung sowie Netzwerktests und -sicherung boten die Veranstaltungen kundenorientierte Diskussionen, Experteneinblicke und Anwendungsbeispiele aus der Praxis, die zeigten, wie KI und fortschrittliche Automatisierung Betreibern helfen, die zunehmende Netzwerkkomplexität zu bewältigen, die Betrugsbekämpfung zu stärken, die Dienstgüte zu verbessern und die betriebliche Effizienz zu steigern.

Ein zentrales Thema beider Veranstaltungen war der Wandel von reaktiven Abläufen hin zu vorausschauenderen, proaktiveren und zunehmend autonomen Abläufen. In den Diskussionen wurde betont, wie wichtig vertrauenswürdige Daten, domänenspezifisches Fachwissen und KI-gesteuerte Automatisierung sind, um Netzwerkinformationen in schnellere Entscheidungen und Maßnahmen umzusetzen.

"Wir wollen KI nutzen, um Probleme zu finden, an die wir noch gar nicht gedacht haben. Genau dort kann sie den größten Einfluss ausüben und unseren Mitarbeitern den Rücken freihalten, damit sie sich darauf konzentrieren können, wertvollere Erkenntnisse für das Unternehmen zu liefern", sagte ein europäischer Tier-1-Mobilfunknetzbetreiber, der an der Mobileum Spark-Veranstaltung in Lissabon, Portugal, teilnahm.

"Wir setzen auf KI, um unsere Automatisierungsfähigkeiten zu erweitern, insbesondere bei kontinuierlichen Tests, der Testkonfiguration und der Ursachenanalyse. Diese Initiativen unterstützen unsere umfassendere Strategie für autonome Netzwerke", erklärte ein Tier-1-Mobilfunknetzbetreiber, der an der Mobileum Spark-Veranstaltung in Frankfurt am Main teilnahm.

Die Veranstaltungen hoben zudem die wachsende Rolle der Telekommunikationsbetreiber beim Schutz des gesamten digitalen Ökosystems hervor. Da KI-gestützte Systeme immer ausgefeilter und autonomer werden, bieten Telekommunikationsnetze einen entscheidenden Aussichtspunkt für die Erkennung neu auftretender agentischer Bedrohungen, die Identifizierung anomaler Verhaltensweisen und die Bekämpfung von KI-gestütztem Betrug und Scams. Dies schafft die Chance, dass sich das Risikomanagement in der Telekommunikation im Zeitalter der Superintelligenz zu einer entscheidenden Verteidigungslinie entwickelt.

Gleichzeitig erfordert der Einsatz von KI in geschäftskritischen Telekommunikationsumgebungen mehr als nur generische große Sprachmodelle. Vertrauenswürdige KI muss fachspezifische Intelligenz mit vorhersehbaren Kontrollen, "Security by Design", Erklärbarkeit und überprüfbarer Entscheidungsfindung kombinieren, um sicherzustellen, dass zunehmend autonome Systeme innerhalb klarer Governance-Rahmenbedingungen operieren.

Mobileum treibt diese Vision voran, indem es fundiertes Telekommunikations-Know-how mit KI-gestützten Analysen, agentenbasierter Intelligenz und fortschrittlicher Automatisierung kombiniert. Durch Lösungen wie RAID für Risikoanalysen, SITE für automatisierte Tests und GlobalRoamer für globale Konnektivitätstests und Service-Sicherung sowie die "Active Intelligence Platform" unterstützt Mobileum Netzbetreiber dabei, aufkommende Risiken zu erkennen, komplexe Arbeitsabläufe zu automatisieren und Erkenntnisse in intelligente Maßnahmen umzusetzen.

Über die betriebliche Effizienz hinaus wurde auch erörtert, wie Telekommunikationsbetreiber ihren Reichtum an Netzwerk-, Identitäts-, Transaktions- und Verhaltensdaten nutzen können, um neue Dienste und Einnahmequellen zu schaffen. Mit geeigneten Datenschutz- und Governance-Rahmenbedingungen kann vertrauenswürdige Telekommunikationsintelligenz Banken, Fintech-Unternehmen und anderen Unternehmen dabei helfen, wachsende Herausforderungen wie Betrugsprävention, Kundenintelligenz und betriebliche Effizienz zu bewältigen.

"Auf dem Weg zu autonomen Netzwerken geht es darum, von Erkenntnissen zu intelligenten Maßnahmen überzugehen und zwar auf verantwortungsvolle Weise, der die Netzbetreiber vertrauen können", sagte Bernardo Lucas, BU-Leiter und Chief Marketing Officer bei Mobileum. "Wir bei Mobileum glauben, dass das größte Potenzial der KI über die Automatisierung bestehender Prozesse hinausgeht. Es geht darum, Risiken aufzudecken, die wir bisher nicht identifizieren konnten, Abläufe intelligenter zu gestalten und neue Wertquellen zu schaffen. Durch die Kombination von fachspezifischer KI, agentenbasierter Intelligenz und vertrauenswürdigen Kontrollmechanismen helfen wir Netzbetreibern dabei, diese Transformation praxisnah, sicher und messbar zu gestalten."

Mobileum Spark spiegelt das Engagement des Unternehmens für kollaborative Innovation wider und bringt Netzbetreiber, Technologieanbieter und Branchenakteure zusammen, um Ideen auszutauschen, Erfahrungen zu teilen und gemeinsam die Zukunft der Telekommunikationsintelligenz zu gestalten.

Durch Initiativen wie Mobileum Spark unterstützt Mobileum Netzbetreiber weiterhin dabei, die Einführung von KI zu beschleunigen, das digitale Vertrauen zu stärken und den Weg zu intelligenteren, sichereren und autonomeren Betriebsabläufen voranzutreiben.

Weitere Informationen zu den KI-gestützten Lösungen von Mobileum finden Sie unter www.mobileum.com

Über Mobileum Inc.

Mobileum ist ein führender Anbieter von Telekommunikations-Analyselösungen für Roaming, Kernnetz, Sicherheit, Risikomanagement, Tests der inländischen und internationalen Konnektivität sowie Customer Intelligence. Mehr als 1.000 Kunden vertrauen auf die "Active-Intelligence"-Plattform des Unternehmens, die fortschrittliche Analyselösungen bereitstellt. Diese ermöglichen es den Kunden, tiefgreifende Netzwerk- und Betriebsdaten mit Echtzeitmaßnahmen zu verknüpfen, um den Umsatz zu steigern, das Kundenerlebnis zu verbessern und Kosten zu senken. Mobileum hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley und unterhält weltweite Niederlassungen in Australien, Deutschland, Griechenland, Indien, Japan, Portugal, Singapur, Großbritannien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Erfahren Sie mehr unter www.mobileum.com

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