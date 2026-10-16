CTIBIOTECH, ein wegweisendes Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen (CRDMO) und weltweit führender Anbieter im Bereich des 3D-Bioprintings von menschlichem Gewebe, gibt heute die Unterzeichnung einer Absichtserklärung (MOU) sowie den Abschluss einer strategischen Partnerschaft mit Beijing Vital River bekannt, einem Unternehmen der Charles River-Gruppe und Anbieter von Forschungsmodellen und damit verbundenen präklinischen Dienstleistungen in China.

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CTIBIOTECH signs strategic partnership with Beijing Vital River, a Charles River Laboratories company for commercialization of human tissue bioassays and New Approach Methodologies (NAMs) in Popular Republic of China

Die Vereinbarung wurde in Shanghai im Rahmen des Wirtschaftsdialogs "Shanghai Auvergne-Rhône-Alpes" unterzeichnet, der vom Nouvel Institut Franco-Chinois (NIFC) organisiert wurde und Teil der offiziellen Delegationsreise der Region Auvergne-Rhône-Alpes nach China war.

Diese Allianz zielt darauf ab, das einzigartige präklinische CRDMO-Angebot von CTIBIOTECH, insbesondere die firmeneigenen "New Approach Methodologies" (NAMs) für den Menschen und fortschrittliche Bioassays, direkt auf den chinesischen Markt zu bringen.

Durch die Kombination dieser hochgradig prädiktiven menschlichen Gewebemodelle mit der etablierten präklinischen Infrastruktur von Beijing Vital River wird die Partnerschaft pharmazeutische und biotechnologische Innovationen in ganz China ermöglichen und beschleunigen und damit dem dringenden Bedarf der Branche an reproduzierbaren und relevanten Testmodellen gerecht werden.

Professor Colin McGuckin, President und Chief Scientific Officer von CTIBIOTECH, erklärte: "Durch die Integration unserer fortschrittlichen, mittels 3D-Bioprinting hergestellten menschlichen Gewebemodelle und maßgeschneiderten Bioassays in das umfangreiche Netzwerk von Beijing Vital River gehen wir direkt auf die globale Herausforderung des Scheiterns klinischer Studien ein. Diese Partnerschaft gewährleistet, dass Forscher und Innovatoren aus der Biopharmabranche in China unmittelbaren Zugang zu den hochgradig prädiktiven, für den Menschen relevanten NAMs erhalten, die erforderlich sind, um neue Therapien sicher und zuverlässig zu testen und die Zukunft der personalisierten Medizin voranzutreiben."

Dr. Nicolas Forraz, Chief Executive Officer von CTIBIOTECH, erklärte: "Biomedizinische Innovationen hängen zunehmend von unserer Fähigkeit ab, sich ergänzendes wissenschaftliches Fachwissen zusammenzuführen und sinnvolle Partnerschaften über Grenzen hinweg aufzubauen. Die Unterzeichnung dieser Absichtserklärung mit Beijing Vital River in Shanghai im Jahr des 40-jährigen Jubiläums der Zusammenarbeit zwischen der Region Auvergne-Rhône-Alpes und Shanghai ist ein wichtiger Meilenstein für CTIBIOTECH.

Diese Allianz ermöglicht es uns, unsere einzigartigen präklinischen NAMs für den Menschen und unser Bioassay-Angebot einer breiteren wissenschaftlichen Gemeinschaft in China zugänglich zu machen und so die prädiktive Wirkstoffforschung für unsere lokalen Pharmapartner drastisch zu beschleunigen."

Dr. Bing Xu, General Manager von Beijing Vital River, fügte hinzu: "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit CTIBIOTECH, um deren visionäre Kompetenzen im Bereich des 3D-Gewebe-Engineerings beim Menschen nach China zu bringen. Diese Allianz ergänzt unsere bestehenden präklinischen Forschungsdienstleistungen in idealer Weise und versetzt lokale Innovatoren aus der Pharma- und Biotechnologiebranche in die Lage, mithilfe modernster, menschenrelevanter Werkzeuge die Entwicklung lebensrettender Therapien der nächsten Generation zu beschleunigen."

Die Unterzeichnungszeremonie fand im integrierten Unternehmensförderungszentrum des Bezirks Huangpu in Shanghai statt und bildete einen Höhepunkt der Feierlichkeiten zum 40-jährigen Jubiläum der Partnerschaft zwischen der Region Auvergne-Rhône-Alpes und der Stadt Shanghai.

Der umfassendere Wirtschaftsdialog unter dem Motto "Umweltwende: eine Herausforderung und eine Chance für Industrie und Regionen" brachte Behörden, Unternehmen, Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Finanzinstitute aus beiden Regionen zusammen.

Die Feier fand unter der Schirmherrschaft von Fabrice Pannekoucke, Präsident der Region Auvergne-Rhône-Alpes, sowie in Anwesenheit von Thierry de La Tour d'Artaise, Präsident des NIFC, Philippe Meunier, Vizepräsident der Region und zuständig für internationale Beziehungen; sowie Franck Colcombet, Vorstandsvorsitzender von Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, zusammen mit Vertretern der Stadtverwaltung von Shanghai und des Bezirks Huangpu.

Diese strategische Expansion nach Asien spiegelt die umfassendere internationale Entwicklungsstrategie von CTIBIOTECH wider und knüpft an die erfolgreiche Gründung der nordamerikanischen Tochtergesellschaft CTIBIOTECH USA in Philadelphia im Mai 2026 an.

CTIBIOTECH bedankt sich herzlich beim Nouvel Institut Franco-Chinois (NIFC), der Region Auvergne-Rhône-Alpes und bei Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises für die Organisation der Veranstaltung sowie bei seinen französischen und europäischen Partnern, darunter Business France, Bpifrance und die Handelskammer von Lyon Métropole, für deren anhaltende Unterstützung.

Über Vital River:

Die Beijing Vital River Laboratory Animal Technology Co., Ltd. (Vital River) wurde 1999 gegründet und ging 2013 in China ein Joint Venture mit Charles River Laboratories (Charles River) ein. Über dieses Unternehmen betreibt Charles River sein Geschäftsfeld "Research Models and Services" in China.

Charles River bietet wichtige Produkte und Dienstleistungen an, um Pharma- und Biotechnologieunternehmen, Regierungsbehörden sowie führende akademische Einrichtungen weltweit dabei zu unterstützen, ihre Forschungs- und Arzneimittelentwicklungsbemühungen zu beschleunigen.

Über CTIBIOTECH:

CTIBIOTECH wurde 2009 in Lyon, Frankreich, gegründet und ist ein innovatives CRDMO, das sich dem Motto "Visionary Science for Healthcare Innovation" verschrieben hat. Das Unternehmen ist auf die Herstellung funktionaler 3D-Menschengewebe spezialisiert, indem es normalerweise entsorgtes chirurgisches Menschengewebe upcycelt und ihm so neues Leben einhaucht, um die biomedizinische Forschung voranzutreiben. CTIBIOTECH betreibt eine nach ISO 9001 zertifizierte Biobank für Menschengewebe, die ausschließlich für Forschungszwecke bestimmt ist und eine Kapazität von über 50.000 klinischen Proben aufweist. Das Unternehmen bietet weltweit integrierte Lösungen für die Wirkstoffforschung, -entwicklung und -innovation an und reduziert damit die Abhängigkeit der Branche von Tierversuchen drastisch.

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Contacts:

Dr. Nico FORRAZ

Chief Executive Officer, CTIBIOTECH

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