Berlin - Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) hat SPD-Chef Lars Klingbeil ihre Unterstützung für eine erneute Kandidatur um den Parteivorsitz ausgesprochen.



"Ich spreche mich aber klar dafür aus, dass Lars Klingbeil Parteivorsitzender bleibt", sagte sie dem Nachrichtenportal "T-Online". "Er hat nach dem überraschenden Rückzug von Bärbel Bas geräuschlos einen geeigneten Nachfolger präsentiert. Gerade mit Blick auf die anstehenden Reformen halte ich ihn für den richtigen Parteivorsitzenden und Vizekanzler."



Dazu, wer den Co-Vorsitz übernehmen könnte, äußerte die SPD-Politikerin sich nicht. "Ich finde, jede potenzielle Kandidatin sollte sich jetzt die Zeit nehmen und sich überlegen: Kann ich das? Möchte ich das? Wie kann mein Beitrag aussehen?", so Hubertz.



Über Manuela Schwesig (SPD), die für den Posten gehandelt wird, sagte Hubertz, sie sei "eine der talentiertesten Politikerinnen, die wir in der SPD haben". Schwesig habe "gerade einen Bombenwahlkampf in Mecklenburg-Vorpommern geführt und eine beeindruckende Aufholjagd hingelegt". Ob sie möchte, dazu müsse man Manuela Schwesig fragen.





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