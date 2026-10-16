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DOJO erweitert BLAST X: Ein frisches neues Kapitel, inspiriert von der Natur: Fünf Herbstaromen kommen nach Deutschland



16.10.2026 / 04:15 CET/CEST

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KÖLN, Deutschland, 16. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- DOJO , unterstützt von VAPORESSO , erweitert sein BLAST X -Sortiment um fünf neue Herbstaromen und bringt damit saisonale Frische, inspiriert von der Natur, zu erwachsenen Verbrauchern in ganz Deutschland. Fünf neue Geschmacksrichtungen, inspiriert von der Natur Unter dem Motto "Inspired from Nature" vereint die Kollektion fünf unverwechselbare, von Früchten inspirierte Geschmacksprofile - von saftiger Süße bis hin zu erfrischender Kühle: * Wassermelone-Pfirsich - Saftige Wassermelone trifft auf milden Pfirsich.

* Beerenmix - Eine lebendige Mischung aus süßen und spritzigen Beeren.

* Johannisbeere-Eis - Intensiver Johannisbeergeschmack mit einem erfrischenden, eisigen Abgang.

* Heidelbeere-Brombeere - Eine kräftige Kombination aus saftigen dunklen Beeren.

* Apfel-Limonade - Knackiger Apfel mit einem leicht prickelnden Gefühl. * Gemeinsam fangen diese Aromen den wechselnden Charakter des Herbstes ein und bieten gleichzeitig DOJOs charakteristischen "True Fresh Flavour". "True Fresh Flavour", unterstützt durch COREX BLAST Jede BLAST X-Geschmacksrichtung wird durch die fortschrittliche COREX BLAST-Technologie von DOJO unterstützt, die für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und zuverlässige Geschmacksentfaltung während des gesamten Vaping-Erlebnisses entwickelt wurde. Das Ergebnis ist ein lang anhaltender "True Fresh Flavour" - ein klarer, intensiver Geschmack, der vom ersten bis zum letzten Zug gleichbleibend bleibt. BLAST X verfügt außerdem über die SSS-Auslaufschutztechnologie, die unerwünschtes Auslaufen minimiert und für ein saubereres, zuverlässigeres Erlebnis im Alltag sorgt. Zusammen bilden die COREX BLAST-Technologie und die SSS-Auslaufschutztechnologie die technische Grundlage für BLAST X: frischer Geschmack, gleichbleibende Leistung und zuverlässiger Gebrauch. Kompaktes Design, starke Leistung Über den Geschmack hinaus verfügt BLAST X über einen transparenten 10-ml-Pod, der bis zu 15.000 Züge liefert, sowie über ein einfaches "Click & Vape"-Design für den sofortigen Gebrauch. Sein kompaktes, taschenfreundliches Gehäuse beherbergt einen 1.000-mAh-Akku, während umschaltbare Eco- und Power-Modi sowie ein LED-Display für mehr Flexibilität und Komfort im täglichen Gebrauch sorgen. BLAST X in ganz Deutschland zum Leben erwecken DOJO präsentiert BLAST X erwachsenen Verbrauchern im Rahmen von vier Musikveranstaltungen an fünf Abenden im Oktober und November und verbindet so die Entdeckung neuer Geschmacksrichtungen mit Live-Musik und Kultur. * 9.-10. Oktober: BLACKLIST Festival - Turbinenhalle, Oberhausen

* 13. November: Tiakola-Tour - Ostermann Arena, Leverkusen

* 14. November: TURK WAVE - Ostermann Arena, Leverkusen

* 26. November: OUT4FAME - TAY G Konzert - Turbinenhalle, Oberhausen Diese Veranstaltungen bieten erwachsenen Verbrauchern die Möglichkeit, DOJO kennenzulernen und BLAST X persönlich zu erleben. Die fünf neuen Geschmacksrichtungen werden ab Ende Oktober 2026 bei ausgewählten deutschen Händlern erhältlich sein. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website von DOJO: https://www.dojovape.com/de/ View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/dojo-erweitert-blast-x-ein-frisches-neues-kapitel-inspiriert-von-der-natur-funf-herbstaromen-kommen-nach-deutschland-302910800.html



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