Die AIDS Healthcare Foundation (AHF) begrüßt die Verabschiedung der Politischen Erklärung zur Prävention, Vorsorge und Reaktion auf Pandemien durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen, bei der 153 Länder dafür und nur drei dagegen gestimmt haben. Die AHF fordert die Regierungen nachdrücklich auf, diese starke Bekräftigung der internationalen Zusammenarbeit in konkrete Verpflichtungen umzusetzen, die die Menschen vor künftigen Pandemien schützen.

"Eine wirksame Koordinierung bei der Prävention, Vorsorge und Reaktion auf Pandemien ist von größter Bedeutung, um sicherzustellen, dass die Welt nie wieder mit einer globalen Katastrophe im Bereich der öffentlichen Gesundheit wie COVID-19 konfrontiert wird. Diese Erklärung trägt wesentlich dazu bei, zu zeigen, dass die überwiegende Mehrheit der Länder nach wie vor an die Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von Infektionskrankheiten glaubt, die keine Grenzen kennen", sagte Dr. Jorge Saavedra, Exekutive Director des AHF Global Public Health Institute.

"Doch Worte allein reichen nicht aus. Die Schwere der Bedrohung erfordert konzertiertes Handeln: politische Verpflichtungen und eine nachhaltige Finanzierung, die Stärkung regionaler Gesundheitseinrichtungen als Grundlage einer neuen globalen Gesundheitsarchitektur, eine umfassende und tiefgreifende Reform der in Genf ansässigen Weltgesundheitsorganisation sowie die Fertigstellung eines gerechten PABS-Anhangs [Pathogen Access and Benefit-Sharing], damit das Pandemiesabkommen zur Unterzeichnung aufgelegt werden kann", fügte Dr. Saavedra hinzu.

In der Erklärung wird die Notwendigkeit anerkannt, die lokalen und regionalen Kapazitäten zur Entwicklung und Herstellung von Impfstoffen, Therapien und Diagnostika zu stärken. Die Regierungen müssen diese Prioritäten durch zweckgebundene Finanzmittel, stärkere regionale Gesundheitseinrichtungen und Umsetzungspläne mit messbaren Zielen unterstützen. Die Reform der WHO sollte die Transparenz, die Rechenschaftspflicht und die wirksame Unterstützung von Ländern und Regionen bei ihren Bemühungen stärken, Ausbrüche schwerwiegender Infektionskrankheiten wirksam zu verhindern, sich darauf vorzubereiten und gegebenenfalls darauf zu reagieren.

Die Fertigstellung des PABS-Anhangs ist von entscheidender Bedeutung, sofern dadurch ein gerechter Zugang und eine gerechte Aufteilung der Vorteile gewährleistet werden. Länder, die Krankheitserreger und genetische Sequenzdaten zur Verfügung stellen, müssen einen garantierten, zeitnahen und erschwinglichen Zugang zu den medizinischen Produkten erhalten, die auf der Grundlage dieser Beiträge entwickelt werden. Gerechtigkeit darf nicht von freiwilligem guten Willen abhängen, sobald eine Krise eintritt.

Da die Länder im Jahr 2028 über die Umsetzung Bericht erstatten müssen, fordert die AHF bereits jetzt klare Meilensteine, eine transparente Überwachung und eine sinnvolle Beteiligung der Zivilgesellschaft. Der Erfolg muss daran gemessen werden, ob bei Ausbruch der nächsten Pandemie eine stärkere Vorsorge und ein gerechter Zugang zu lebensrettenden Hilfsmitteln gewährleistet sind.

Die AIDS Healthcare Foundation (AHF), die weltweit größte Organisation im Bereich der HIV/AIDS-Gesundheitsversorgung, bietet mehr als 3,3 Millionen Menschen in 50 Ländern, darunter in den USA sowie in Afrika, Lateinamerika/der Karibik, im asiatisch-pazifischen Raum und in Osteuropa, modernste medizinische Versorgung und setzt sich für ihre Interessen ein. Im Januar 2025 wurde die AHF mit dem MLK, Jr. Social Justice Award ausgezeichnet, der höchsten Auszeichnung des King Centers für eine Organisation, die im Bereich der sozialen Gerechtigkeit Pionierarbeit leistet. Um mehr über die AHF zu erfahren, besuchen Sie uns online unter AIDShealth.org, finden Sie uns auf Facebook und folgen Sie uns auf Instagram, Twitter und TikTok.

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