Eine Umfrage unter 1.500 Führungskräften der obersten Ebene ergab, dass 77 der Befragten der Meinung sind, dass Menschen und Prozesse den Nutzen von KI mittlerweile stärker einschränken als die Technologie selbst

HTEC, ein weltweit tätiges Unternehmen für Produktentwicklung und KI-Transformation, veröffentlicht heute den "HTEC AI Value Realization Report 2026", der eine neue Herausforderung aufzeigt, die sich ergibt, wenn Unternehmen über die Experimentierphase mit KI hinausgehen: Die Investitionen steigen schneller, als viele Unternehmen in der Lage sind, den Nutzen von KI zu messen, zu steuern und konsequent zu realisieren.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261015030088/de/

HTEC, a global product engineering and AI transformation company, today launches The HTEC AI Value Realization Report 2026, revealing a new challenge emerging as organizations move beyond AI experimentation: investment is accelerating faster than many companies' ability to measure, govern and consistently realize its value.

Die unabhängige Studie ergab, dass 79 der Unternehmen ihre KI-Investitionen im vergangenen Jahr erhöht haben, wobei die Ausgaben im Durchschnitt um 31 gestiegen sind. Dennoch sind mittlerweile 77 der Führungskräfte der Ansicht, dass der Wert der KI stärker durch Menschen und Prozesse als durch die Technologie selbst eingeschränkt wird.

Die Ergebnisse deuten auf einen bedeutenden Wandel in der Debatte um KI in Unternehmen hin. Die Frage dreht sich zunehmend weniger darum, ob Unternehmen KI einsetzen können, sondern vielmehr darum, ob sie diese in nachhaltige und messbare Geschäftsergebnisse umsetzen können.

"Die KI-Debatte hat sich weiterentwickelt. Die Herausforderung besteht nicht mehr nur darin, Zugang zu KI zu erhalten oder Anwendungsbereiche dafür zu finden. Es geht vielmehr darum, nachzuweisen, dass sich die Investitionen in aussagekräftige Geschäftsergebnisse umsetzen lassen", sagte Alex Rumble, Chief Marketing Officer bei HTEC.

"Was aus dieser Untersuchung besonders hervorsticht, ist, dass die größten Hindernisse zunehmend organisatorischer und nicht mehr technologischer Natur sind. Unternehmen müssen bei der Einführung, den Betriebsmodellen, der Messung und der Steuerung ebenso bedacht vorgehen wie bei der Technologie selbst."

Der Nutzen von KI geht über Kostensenkungen hinaus

Die Studie deutet darauf hin, dass sich die Definition des Nutzens von KI selbst verändert. Nur 18 der Führungskräfte zählen Kostensenkungen zu den wichtigsten Ergebnissen des KI-Einsatzes. Verbesserte Entscheidungsfindung, Produktivität, Kundenerfahrung, Innovation und eine schnellere Markteinführung spielen mittlerweile eine wichtigere Rolle.

Doch je weiter die Erwartungen wachsen, desto schwieriger wird es, den Nutzen nachzuweisen.

Nur 27 der Unternehmen haben den Zweck der KI und die erwarteten Ergebnisse unternehmensweit klar kommuniziert, während die Meinungen darüber, wie der Wert der KI gemessen werden sollte, weiterhin auseinandergehen. Strategische Ergebnisse, finanzielle Renditen, operative Leistung, Mitarbeiterkennzahlen und Kundenergebnisse spielen alle eine wichtige Rolle, wobei sich kein einzelnes Messmodell als Standard durchsetzt.

Gleichzeitig fehlt 71,5 der Unternehmen ein umfassender, unternehmensweiter Überblick über die Einführung, die Nutzungsmuster und die Ergebnisse von KI; stattdessen verlassen sie sich auf unvollständige Berichte, Nachverfolgung auf Funktionsebene, anekdotisches Feedback oder haben gar keinen Überblick.

Diese Transparenzlücke beginnt, Konsequenzen zu haben. Rund ein Viertel der Führungskräfte berichtet von höheren Kosten für den KI-Einsatz aufgrund unzureichender Nachverfolgung, während 26 die zunehmende Abhängigkeit von externen Partnern als unerwartete Folge der Einführung anführen.

Größere KI-Autonomie erhöht den Einsatz

Die Herausforderung verschärft sich, je autonomer KI-Systeme werden.

Nur 14 der Unternehmen messen KI-Risiken systematisch über ihr gesamtes Portfolio hinweg, während die Ansätze zur menschlichen Aufsicht nach wie vor stark fragmentiert sind. Die Untersuchung legt nahe, dass sich Governance- und Rechenschaftspraktiken noch nicht im gleichen Tempo entwickelt haben wie die Einführung von KI.

"Ich habe schon mehrere Technologien gesehen, die Unternehmen grundlegend verändert haben, aber KI ist anders, weil sie zunehmend handeln kann und nicht nur Informationen liefert", sagte Lawrence Whittle, Chief Strategy Officer bei HTEC.

"Je größer die Autonomie wird, desto klarer müssen Unternehmen Risiken, Aufsicht und Rechenschaftspflicht definieren."

Ein KI-Markt, sehr unterschiedliche Herausforderungen in den Branchen

Das globale Bild verdeckt zudem erhebliche Unterschiede zwischen den Branchen.

Die Telekommunikationsbranche scheint in der KI-Reife weiter fortgeschritten zu sein: 52 der Unternehmen skalieren bereits etablierte Initiativen oder bezeichnen sich selbst als KI-nativ. Das Gesundheitswesen schreitet vorsichtiger voran, wobei sich 28 noch in der frühen Erkundungsphase befinden.

Die Branchen streben zudem unterschiedliche Arten von Mehrwert an. Finanzdienstleistungen und Telekommunikation legen größeren Wert auf die Verbesserung der Entscheidungsqualität, während die Fertigungsindustrie der Produktivität Priorität einräumt. Die Automobilindustrie sowie das Gesundheitswesen und die Biowissenschaften legen größeren Wert auf die Beschleunigung der Markteinführungszeit.

Auch die Hindernisse unterscheiden sich. Fast ein Drittel der Führungskräfte in der Fertigungsindustrie nennt die Datenverfügbarkeit als größte Herausforderung bei der Wirkungsmessung; Unternehmen der Automobilbranche sind am stärksten durch Einschränkungen bei den Werkzeugen behindert, während Einzelhändler insbesondere Schwierigkeiten haben, Ergebnisse der KI zuzuordnen.

Diese Unterschiede werden in einer kommenden Reihe von branchenspezifischen HTEC-Berichten zur KI-Wertrealisierung eingehender untersucht, in denen beleuchtet wird, wie sich Investitionen, Einführung, Messung und Governance in den Bereichen Finanzdienstleistungen und Versicherungen, Gesundheitswesen, Automobilindustrie, Telekommunikation, Einzelhandel, Halbleiterindustrie sowie Fertigung und Versorgungswirtschaft entwickeln.

Vom Einsatz von KI zur Wertschöpfung

Die Studie legt nahe, dass die nächste Stufe der KI in Unternehmen nicht allein durch die Einführung definiert wird.

Mit steigenden Investitionen wird der Wettbewerbsvorteil zunehmend davon abhängen, ob Unternehmen verstehen, wo KI Wert schafft, wo Kosten und Risiken entstehen und ob sich Menschen, Prozesse und Betriebsmodelle ausreichend verändern, um das Potenzial der KI auszuschöpfen.

Für HTEC untermauern die Ergebnisse die Notwendigkeit, die KI-Implementierung mit organisatorischer Transformation, Governance, Transparenz und messbaren Geschäftsergebnissen zu verknüpfen.

Der "HTEC AI Value Realization Report 2026" ist hier verfügbar.

Über die Studie

Die Studie wurde von HTEC in Auftrag gegeben und im Juli 2026 von Censuswide unabhängig unter 1.500 Führungskräften der obersten Ebene in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Deutschland, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten durchgeführt.

Die Befragten hatten technische und nicht-technische Führungspositionen in den Bereichen Gesundheitswesen, Automobilindustrie, Telekommunikation, Finanzdienstleistungen und Versicherungen, Einzelhandel, Halbleiterindustrie sowie Fertigung und Versorgungswirtschaft inne. Censuswide ist Mitglied der Market Research Society und des British Polling Council.

Über HTEC

HTEC Group Inc ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Produktentwicklung und KI-Transformation, das in Partnerschaft mit Organisationen Technologien entwirft, entwickelt und skaliert, die messbare Geschäftsergebnisse erzielen. Mithilfe von Plattformen wie OneLoopAi unterstützt HTEC Unternehmen dabei, KI-Investitionen, -Einführung, -Kosten und -Wertrealisierung in einer einzigen Übersicht zu bündeln.

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Alex Rumble, Chief Marketing Officer, HTEC, alex.rumble@htecgroup.com