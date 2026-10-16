Andersen Global erweitert seine Kompetenzen im Bereich der Steuerberatung für Privatkunden durch eine Kooperationsvereinbarung mit KTA Tax, einer in Dublin ansässigen Steuerberatungskanzlei, die seit fast drei Jahrzehnten Privatpersonen und Familien berät.

KTA Tax berät seit 1997 Privatkunden und deren Familien und verbindet dabei den persönlichen Ansatz einer Boutique-Kanzlei mit fundierten Fachkenntnissen im irischen Steuerrecht. Das Leistungsspektrum umfasst Transaktions- und Steuerplanung, Nachlassplanung, Kapitalanlagen und Altersvorsorge, grenzüberschreitende Angelegenheiten, behördliche Maßnahmen, Lohnsteuer sowie die jährliche Abwicklung der persönlichen Steuererklärung.

"Wir haben uns stets auf eine Sache konzentriert: eine klare und fundierte Steuerberatung anzubieten, die den individuellen Umständen unserer Mandanten und ihrer Familien Rechnung trägt", sagte Lisa Cantillon, CEO von KTA Tax. "Die Zusammenarbeit mit Andersen Global ist ein wichtiger Schritt für KTA Tax und bietet uns die Möglichkeit, auf dieser Grundlage aufzubauen und gleichzeitig die Ressourcen für unsere Mandanten zu erweitern."

"Die Betreuung von Privatkunden erfordert mehr als nur ein Verständnis der steuerlichen Aspekte selbst; sie setzt ein Gespür für die geschäftlichen, familiären, anlagebezogenen und grenzüberschreitenden Aspekte voraus, die mit jeder Entscheidung verbunden sind", erklärte Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. "KTA Tax bringt diese Perspektive in unsere Zusammenarbeit ein und verfügt über fast drei Jahrzehnte Erfahrung in der Beratung von Privatpersonen und Familien in Irland."

Andersen Global ist ein internationaler Zusammenschluss rechtlich getrennter, unabhängiger Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer-, Rechts- und Bewertungsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von dem US-Mitgliedsunternehmen Andersen Tax LLC gegründet und verfügt heute über mehr als 50.000 Fachleute weltweit und eine Präsenz an über 1.000 Standorten durch seine Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Firmen.

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