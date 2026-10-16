© Foto: Dall-EDie CoreWeave-Aktie bricht wegen hoher Schulden und wachsender Zinssorgen ein. Doch die Deutsche Bank sieht gerade jetzt eine Kaufchance.
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