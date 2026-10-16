Die wichtigsten Punkte:

Sysco, ein weltweit führender Distributor im Foodservice-Bereich, hat Grid Dynamics zum "Partner des Jahres" ernannt.

Grid Dynamics wurde für seine Bemühungen im Zusammenhang mit KI-Initiativen in den Geschäftsabläufen von Sysco gewürdigt.

Die Beiträge von Grid Dynamics umfassten die Bereiche Produktsuche und -entdeckung, E-Commerce sowie die technische Umsetzung.

Grid Dynamics Holdings, Inc. (Nasdaq: GDYN) ("Grid Dynamics") gab heute bekannt, dass Sysco, der weltweit führende Foodservice-Distributor, das Unternehmen zum "Partner des Jahres" ernannt hat. Mit dieser Auszeichnung werden der Ansatz und die Fachkompetenz von Grid Dynamics bei der Integration von KI in die Technologie und die Geschäftsabläufe von Sysco gewürdigt.

Sysco ist weltweit führend im Foodservice-Vertrieb, erzielte im Geschäftsjahr, das am 27. Juni 2026 endete, einen Umsatz von 84,6 Milliarden US-Dollar und beliefert rund 670.000 Kundenstandorte in 10 Ländern.

Die Partnerschaft begann 2024, als Teams von Grid Dynamics gemeinsam mit Sysco in den Bereichen Produktsuche und -entdeckung, digitaler Handel sowie KI-orientierte Softwareentwicklung arbeiteten. Grid Dynamics realisierte eine Reihe von Projekten, die den Mitarbeitern von Sysco die tägliche Arbeit erleichterten, das Kundenerlebnis verbesserten und messbaren geschäftlichen Mehrwert schufen.

"Was diese Partnerschaft so erfolgreich macht, ist die enge Zusammenarbeit unserer Teams", sagte Ragnarok Rocha, Vice President für Digital Commerce und Customer Solutions bei Sysco. "Grid Dynamics bringt aufschlussreiche Ideen und das praktische Fachwissen mit, um diese in die Produktion zu überführen. Diese Kombination hat für Sysco einen erheblichen, messbaren geschäftlichen Mehrwert geschaffen."

"Jedes Unternehmen hat Zugang zu denselben KI-Modellen. Im Zeitalter der agentenbasierten Systeme werden diejenigen Unternehmen erfolgreich sein, die die richtigen Rahmenbedingungen schaffen, damit KI-Agenten sicher in einem realen Geschäftsumfeld arbeiten können", sagte Leonard Livschitz, CEO von Grid Dynamics. "Bei Sysco entwickeln wir diese Infrastruktur für alle umsatzgenerierenden Bereiche des Unternehmens, vom digitalen Handel bis zur Kundenbetreuung, und nutzen unsere GAIN-Plattformen, um die Art und Weise zu transformieren, wie Sysco Software entwickelt."

Grid Dynamics und Sysco planen, die Partnerschaft in den kommenden Jahren weiter auszubauen und KI noch stärker in die Technologie und die Geschäftsabläufe von Sysco zu integrieren.

Über Grid Dynamics

Grid Dynamics (Nasdaq: GDYN) ist ein führender Partner für die KI-Transformation von Fortune-1000-Unternehmen. Wir verbinden fundiertes KI-Know-how mit bewährter Erfahrung im Unternehmensbereich, um Kunden dabei zu unterstützen, geeignete Investitionsbereiche für KI zu identifizieren, skalierbare Systeme aufzubauen und einen echten geschäftlichen Mehrwert aus KI-Implementierungen zu erzielen. Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal von Grid Dynamics ist unsere seit zwei Jahrzehnten bestehende Technologieführerschaft sowie unsere wegweisende Expertise im Bereich der Unternehmens-KI. Grid Dynamics wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley sowie Niederlassungen in ganz Amerika, Europa und Indien. Um mehr über Grid Dynamics zu erfahren, besuchen Sie bitte https://www.griddynamics.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934, die keine historischen Fakten darstellen und Risiken und Unsicherheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Grid Dynamics erheblich von den erwarteten und prognostizierten Ergebnissen abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie zu erkennen, einschließlich der Worte "glaubt", "schätzt", "antizipiert", "erwartet", "beabsichtigt", "plant", "kann", "wird", "potenziell", "projiziert", "prognostiziert", "fortsetzen" oder "sollte" oder, in jedem Fall, deren negative oder andere Varianten oder vergleichbare Terminologie. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Zitate und Aussagen zu den erwarteten Vorteilen unserer Fähigkeiten und zum zukünftigen Wachstum unseres Unternehmens, einschließlich in Bezug auf Kunden und Partner. Die meisten dieser Faktoren liegen außerhalb der Kontrolle von Grid Dynamics und sind schwer vorherzusagen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, zählen unter anderem unsere Fähigkeit, die erwarteten Vorteile zu erzielen, etwaige Faktoren, die unsere Möglichkeiten einschränken, die Vorteile unserer Dienstleistungen und Produkte sowie die Wachstumsstrategie unseres Unternehmens.

Grid Dynamics weist darauf hin, dass die vorstehende Liste der Faktoren nicht vollständig ist. Grid Dynamics warnt die Leser davor, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Abgabe Gültigkeit besitzen. Grid Dynamics übernimmt keine Verpflichtung oder Zusage, Aktualisierungen oder Überarbeitungen zukunftsgerichteter Aussagen zu veröffentlichen, um Änderungen der Erwartungen oder Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen, auf denen eine solche Aussage basiert, widerzuspiegeln. Weitere Informationen zu Faktoren, die Grid Dynamics erheblich beeinflussen könnten, einschließlich der Betriebsergebnisse und der Finanzlage, finden Sie im Abschnitt "Risikofaktoren" des Jahresberichts des Unternehmens auf Formular 10-K, der am 5. März 2026 eingereicht wurde, sowie in anderen regelmäßigen Einreichungen von Grid Dynamics bei der SEC.

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