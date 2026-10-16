The following instruments on XETRA do have their last trading day on 16.10.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.10.2026
ISIN Name
US38141GYXXX GOLDM.S.GRP 21/27 FLR
USU07264AXXX BAYER US FIN 23/26 REGS
US82460EAXXX SHINHAN BK 21/26 MTN REGS
XS2398807XXX FINCECOBANK 21/27 FLR
DE000LB2BXXX LBBW AD FESTZINS 21/26
HU0000406XXX UNGARN 23/26
DE000LB2BXXX LBBW CD FESTZINS 21/26
USP17625AXXX VENEZUELA 11/26 REGS
AU3SG0001XXX WESTN AUSTR.TR.CORP. 2026
US172967KXXX CITIGROUP INC. 2026
FR0013508XXX LA POSTE 20/26 MTN
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.10.2026
ISIN Name
US38141GYXXX GOLDM.S.GRP 21/27 FLR
USU07264AXXX BAYER US FIN 23/26 REGS
US82460EAXXX SHINHAN BK 21/26 MTN REGS
XS2398807XXX FINCECOBANK 21/27 FLR
DE000LB2BXXX LBBW AD FESTZINS 21/26
HU0000406XXX UNGARN 23/26
DE000LB2BXXX LBBW CD FESTZINS 21/26
USP17625AXXX VENEZUELA 11/26 REGS
AU3SG0001XXX WESTN AUSTR.TR.CORP. 2026
US172967KXXX CITIGROUP INC. 2026
FR0013508XXX LA POSTE 20/26 MTN
© 2026 Xetra Newsboard