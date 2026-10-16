Auch die Besuchererlebnisse, die "Existence in the Flow Creates Vortices" und Waterfall of Ephemeral Crystals" bieten, wurden weiter ausgebaut.

teamLab Planets TOKYO (im Folgenden als "teamLab Planets" bezeichnet) hat Body of Waves vorgestellt, ein neues Kunstwerk, bei dem die Besucher mit ihrem gesamten Körper in eine weiche Skulptur eintreten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261014351975/de/

teamLab, Body of Waves, 2026, from the series Soft Black Hole Your Body Becomes a Space that Influences Another Body, 2016-© teamLab *Shot in real space. No AI or CGI.

Darüber hinaus wurden die Installationen Existence in the Flow Creates Vortices bei der hinter den Menschen, die sich gegen den Strom hinaufbewegen, Wirbel entstehen und Waterfall of Ephemeral Crystals bei der leuchtende Partikel herabfallen und einen Wasserfall aus Lichtpartikeln bilden weiterentwickelt, wodurch das Erlebnis bei teamLab Planets noch weiter bereichert wird.

Neues Kunstwerk

Body of Waves

Während Sie gehen, sinken Ihre Füße ein.

Diese Kraft wird auf die große, weiche und flexible Skulptur übertragen, die sich über den Boden erstreckt, wodurch sich die Skulptur physisch verformt.

Die von Ihrem Körper erzeugte Kraft breitet sich langsam in der gesamten Skulptur aus. Ebenso verformt die vom Körper einer anderen Person erzeugte Kraft die Skulptur, und diese Kraft wird an Sie weitergeleitet. Da sich die Menschen dieselbe Skulptur teilen, beeinflussen sie sich gegenseitig durch ihre Anwesenheit und die Kräfte, die sie ausüben.

Unzählige Lichter fließen kontinuierlich von oben nach unten und folgen dabei der sich ständig verändernden Form der Skulptur.

Die Skulptur ist hier kein Objekt, das von außen betrachtet wird.

Die physikalischen Eigenschaften der Skulptur selbst werden zu einem Medium, das die Körper der Menschen miteinander verbindet.

Diese Skulptur generiert ihre Form aus den Beziehungen zwischen den Körpern der Menschen und verwandelt diese kontinuierlich.

Ihr eigener Körper und die Körper anderer sind durch die Kette der Kräfte, die über die Skulptur übertragen werden, in einem einzigen, zusammenhängenden Raum miteinander verbunden.

Weiterentwickelte Kunstwerke

Existence in the Flow Creates Vortices

Hinter Menschen entstehen Wirbel, wenn diese gegen die Strömung schwimmen.

Obwohl ein Wirbel stabil ist, bewegt er sich ständig und dehnt sich aus wie eine mächtige Lebensform.

Auch wenn die Existenz des Wirbels erhalten bleibt, ändern sich die Wasserpartikel, aus denen er besteht, von Moment zu Moment. Der Wirbel, den man gerade sieht, entsteht aus völlig anderem Wasser als der Wirbel, den man vor wenigen Minuten gesehen hat. Der Wirbel kann anders als ein Felsen aus eigener Kraft keine stabile Struktur aufrechterhalten; vielmehr wird er durch die Energie des Wassers erzeugt und aufrechterhalten, das ununterbrochen nach innen und außen strömt.

Ein Wirbel ähnelt einer Lebensform, da auch das Leben Energie und Materie aus der Umgebung aufnimmt und wieder abgibt und dabei seine geordnete Struktur innerhalb dieses Flusses aufrechterhält. Das Leben ist ein wundersamer Wirbel, der aus einem Energiefluss in einer kontinuierlichen Welt entsteht.

Wasser wird als Kontinuum aus unzähligen Wasserpartikeln dargestellt, und die Wechselwirkungen zwischen den Partikeln werden berechnet, um eine dreidimensionale Simulation ihrer Bewegung zu erzeugen. Die Wirbel erzeugen Linien aus den Spuren dieser Partikel. Die Ansammlung dreidimensionaler Linien wird anschließend mithilfe dessen, was teamLab als "Ultrasubjektiven Raum" bezeichnet, ausgeschnitten. Im Gegensatz zu einem Raum, der durch Linsen und Perspektive erzeugt oder ausgeschnitten wird, legt der Ultrasubjektive Raum den Blickwinkel des Betrachters nicht fest und befreit so dessen Körper. Der Boden und die Wände, auf denen die Wirbel zu sehen sind, bilden keine Grenze zwischen dem Betrachter und dem Kunstwerk, und der Raum des Kunstwerks geht nahtlos in den Raum über, in dem sich der Körper des Betrachters befindet.

Waterfall of Ephemeral Crystals

Dieses Kunstwerk basiert auf einer früheren Arbeit über einen natürlichen Wasserfall in den Bergen von Shikoku: Waterfall of Light Particles Deep in the Mountains of Shikoku (2016-2017).

Das Licht wird ausschließlich von den Wasserpartikeln reflektiert, aus denen der Wasserfall besteht. Die leuchtenden Partikel stürzen herab und bilden einen Wasserfall aus Lichtpartikeln. Das Licht des leuchtenden Wasserfalls erhellt die Umgebung.

In der Dunkelheit hinterlassen die leuchtenden Partikel eine lichtspurartige Nachbildspur, die Linien in den Raum zu zeichnen scheint. Aus der Kombination dieser lichtspurartigen Nachbilder entsteht der Wasserfall aus Licht.

teamLab Planets TOKYO

Tauchen Sie mit Ihrem ganzen Körper ein, nehmen Sie wahr, werden Sie eins mit der Kunst

teamLab Planets ist ein Museum, in dem man durch Wasser spaziert; es wurde vom Künstlerkollektiv teamLab geschaffen.

Die Kunstwerke verändern sich je nach Anwesenheit von Menschen, und ihre Existenz steht in einem ständigen Wechselspiel mit Ihrem Körper und dem anderer Menschen. Tauchen Sie körperlich in die weitläufigen Ausstellungsräume ein, nehmen Sie diese mit Ihrem Körper wahr und werden Sie eins mit der Kunst.

Besucherinformationen

teamLab Planets TOKYO

https://www.teamlab.art/e/planets/

Toyosu, Tokio (6-1-16 Toyosu, Koto-ku, Tokio)

Öffnungszeiten: Täglich 8:00 22:00

*Der letzte Einlass erfolgt eine Stunde vor Schließung.

Highlight-Video zu teamLab Planets

https://youtu.be/kf8ZaAqgXow

Pressemappe

https://www.dropbox.com/sh/ir7d2aui794eo6z/AAChbzX5wPsQm8cgkQ2ViFD4a?dl=0

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