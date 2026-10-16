ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 16
|Valuation Date
|Name
|ISIN
|Currency
|Units
|NAV per Unit
|2026/10/15
|USD ACCUMULATING ETF
|IE00BLRPQXXX
|USD
|15608956.0000
|3.741
|2026/10/15
|RIZE CYBER USD ACC A
|IE00BJXRZXXX
|USD
|11725681.0000
|12.2345
|2026/10/15
|CLASS USD ACC
|IE00BLRPRXXX
|USD
|19091864.0000
|6.0698
|2026/10/15
|RZ CR EC EB UC ET USD ACC
|IE000RMSPXXX
|USD
|486771.0000
|6.2988
|2026/10/15
|RIZE USA EN USD ACC ETF
|IE000PY7FXXX
|USD
|1252282.0000
|5.877
|2026/10/15
|RIZE GS INF USD DIS ETF
|IE000QUCVXXX
|USD
|14438391.0000
|6.2332
|2026/10/15
|ARK INV UCITS USD ACC ETF
|IE000GA3DXXX
|USD
|34534289.0000
|9.4633
|2026/10/15
|ARK ART I&R UCITS USD ACC
|IE0003A51XXX
|USD
|27759501.0000
|11.2036
|2026/10/15
|ARK GN R UCTS USD ACC ETF
|IE000O5M6XXX
|USD
|13344864.0000
|9.1879
|2026/10/15
|USD ACCUMULATING ETF
|IE000AON7XXX
|USD
|8784987.0000
|5.1353
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